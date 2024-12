Gaffe assurda in diretta: “Il microfono è aperto!” | L’allenatore non ci sente e rivela tutto

Il microfono è aperto ma l’allenatore non ne era a conoscenza: fa una figuraccia clamorosa in diretta Nazionale

Il 22 Dicembre è andata in scena al Gewiss Stadium una grandissima partita tra Atalanta ed Empoli. Le squadre di Giampiero Gasperini e di Roberto D’Aversa si sono date battaglia fino all’ultimo minuto, dal quale ne è uscito vincitore la Dea.

È chiaro che i nerazzurri non abbiano più intenzione di scherzare. Con la vittoria per 3-2 ottenuta grazie alla rete di Lookman e alla doppietta di uno scatenato De Ketelaere si confermano primi in classifica a 40 punti, compiendo un altro passo verso il loro obiettivo finale.

Sembrava impensabile parlarne 5/10 anni fa, eppure è realtà. L’Atalanta è diventata oramai una big del nostro campionato e vuole vincere il tricolore. Un’idea tutt’altro che utopica se pensiamo che è stata capace di raggiungere nelle ultime stagioni 2 finali di Coppa Italia e di vincere una Europa League.

D’altra parte anche gli azzurri meritano gli applausi. Hanno tenuto testa alla squadra attualmente più in forma della Serie A ed hanno ceduto solamente a causa di una super giocata del belga, sempre più protagonista ed incisivo.

Match intenso

Per tutte e due le metà di gioco è stato un match veramente intenso, durante il quale era complicato pronosticare il vincitore. Molti credevano che la Dea avesse vita facile ma contro l’Empoli di questa stagione, soprattutto al Castellani, non si può più avere un pensiero del genere.

Restano una delle migliori difese della nostra lega, chiunque li abbia affrontati ha avuto serie difficoltà. Il loro unico e grande problema resta la fase realizzativa con le sole 16 reti realizzate in 17 gare disputate, ma è senz’altro la migliore squadra della parte destra della classifica.

Gaffe in diretta

Non si è solamente discusso della partita dell’Empoli ma anche del suo allenatore, protagonista di una enorme gaffe in diretta. Si è presentato alle telecamere di Dazn nel post partita, ma in seguito a dei problemi tecnici che hanno interrotto il collegamento, il tecnico si è lasciato andare ad una frase di troppo.

Convinto che non avesse il microfono acceso e che non fosse ancora in diretta, ha espresso il suo dissenso in merito all’inconveniente: “Stasera potrei togliere l’abbonamento a Dazn eh, ve lo dico”. Il tutto è stato perfettamente recepito dallo studio ed ascoltato dai telespettatori, creando un’atmosfera di totale imbarazzo. Il conduttore, dopo una ironica risata di circostanza ha successivamente ripreso con le domande ma è stato un fuorionda decisamente spiacevole.