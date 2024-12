Marotta in difesa prende il bianconero: arriva l’annuncio del ds | Cessione che fa infuriare i tifosi

Marotta si prepara a rinforzare la difesa con un bianconero, la sua cessione sta per essere mal digerita dalla curva che si prepara alla contestazione

L’Inter sta pensando al futuro della propria retroguadia. Francesco Acerbi è prossimo a spegnere 38 candeline ed è al secondo infortunio muscolare dall’inizio del campionato mentre Stefan de Vrij è in scadenza. Il direttore sportivo Beppe Marotta sta valutando almeno un rinforzo per proseguire un ricambio generazionale del reparto, avviato con l’arrivo di Bisseck e di Buchanan che stanno dimostrando di essere all’altezza del progetto.

Perplessità, invece, riguardo a Tomas Palacios che è approdato ad Appiano Gentile quest’estate, dopo che i nerazzurri hanno battuto la concorrenza dei top club europei, ma per il centrale argentino non è ancora arrivato il momento di essere protagonista con la nuova maglia.

La nuova proprietà degli Oaktree ha chiesto espressamente alla dirigenza di mettere sotto contratto profili di prospettiva che possano garantire una continuità di prestazioni ad alto livello, un giusto mix tra azzardo e certezza, una scommessa che ha delle percentuali elevate di risultare azzeccata.

Per questo motivo Marotta vorrebbe pescare il nuovo compagno di reparto di Alessandro Bastoni proprio dalla serie A e ha messo nel mirino uno dei migliori centrali di questo girone d’andata, tra l’artefice del buon rendimento dei bianconeri.

L’Inter si rinforza con il leader difensivo dei rivali

Lui è Jaka Bijol, in forza all’Udinese e titolare inamovibile dei friulani che, dopo il blitz di Firenze, si sono consolidati nella zona sinistra della graduatoria, distanti dai bassifondi della classifica che hanno occupato lo scorso anno, con una salvezza conquistata in extremis.

Anche se il traguardo appare alla portata, la società non vuole ripetere la sofferenza provata pochi mesi fa e non ha intenzione di vendere nessun pezzo pregiato della rosa a gennaio, aprendo all’eventuale partenza dello sloveno, valutato almeno 20 milioni, la prossima estate.

L’Inter bussa alla porta dei bianconeri che vogliono trattare solo per l’estate

A comunicarlo è il Group Technical Director dell’Udinese Gianluca Nani che ha incontrato la stampa prima di Natale: “Bijol è normale sia sempre osservato, è bravo e forte. Noi non abbiamo intenzione di vendere i nostri giocatori a gennaio, però non posso escludere nulla. Se dovesse aprirsi una soluzione del genere, dovremmo sostituirlo in maniera adeguata. Ma parliamo di un mal di testa che io mi sposterei eventualmente a giugno, anche se ascoltiamo sempre tutti perché fa parte del nostro lavoro”.

La volontà dell’Inter è quella di definire, comunque, in anticipo un accordo di massima con la famiglia Pozzo, per non rischiare di lasciarsi scappare l’obiettivo primario per la difesa.