Non c’è budget per il mercato: Oaktree avvisa Marotta | La proprietà cambia tutti i piani

Il calciomercato invernale di gennaio si avvicina sempre di più. Tutte le squadre (o almeno quasi) sono pronte ad intervenire nella sessione invernale per cercare di rimediare agli errori commessi in estate oppure cercare di limare le carenze in determinati reparti.

Non tutte le squadre, però, possono sorridere. Di conseguenza anche i loro tifosi. Tra queste proprio l’Inter, detentrice del titolo in Serie A, che potrebbe rimanere a secco per quanto riguarda le entrate. Discorso diverso, invece, per le uscite. Ma quello è un altro argomento.

I sostenitori nerazzurri potrebbero seriamente rischiare di rimanere a bocca aperta per le operazioni di mercato in entrata. No, non si tratta affatto di una bella notizia ma decisamente il contrario. Il presidente Marotta stato avvisato da Oaktree: il budget non c’è.

O almeno non verrà speso in vista del calciomercato di gennaio. A dire il vero la rosa di mister Inzaghi è completa in ogni reparto. Ma se dovesse verificarsi qualche cessione è inevitabile pensare che un calciatore debba arrivare per rimpiazzare un possibile partente.

Calciomercato Inter, niente arrivi a gennaio: i tifosi volevano loro

Per il nuovo anno mister Inzaghi, oltre a voler nuovamente il primato in classifica come la passata stagione ed andare avanti in Champions League, si aspetta qualche rinforzo dal mercato. Come riportato in precedenza, però, molto difficile che questo possa accadere. Il nome che piace alla società nerazzurra, ma che non fa particolarmente impazzire l’ambiente è quello di Jaka Bijol. Il nazionale sloveno viene valutato intorno ai 30 milioni di euro.

A dire il vero un centrale difensivo, mai come in questo momento, alla “Beneamata” servirebbe eccome. Specialmente dall’ultimo match di campionato in cui Inzaghi ha schierato un terzetto difensivo a dir poco inedito che, però, non ha avuto particolari problemi contro il Como. L’Udinese, a gennaio, non ha alcuna intenzione di privarsene. Discorso che, però, molto probabilmente verrà posticipato in estate.

Calciomercato Inter, non ci sono fondi: Oaktree avvisa Marotta

Non dovrebbero arrivare volti nuovi in rosa. In primis per ragioni economiche. Per un motivo in particolare: nuovi calciatori alzerebbero il monte ingaggi. Quello nerazzurro è quello più alto: 141,7 milioni di euro. Proprio nel momento in cui il club è ad un passo dal raggiungere il famoso pareggio di bilancio. Insomma, appuntamento rimandato in estate.

Tutti avvisati. Stesso discorso verrà rinviato per quanto riguarda Federico Chiesa. Il figlio d’arte non riesce proprio ad imporsi al Liverpool. L’assalto, molto probabilmente, verrà rinviato proprio in estate. Per la gioia di Marotta che tenterà un nuovo assalto nei confronti dell’ex Juventus.