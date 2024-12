Vieri ammette: “Di nuovo in campo a giocare a 50 anni” | Bomba di mercato del nerazzuro

Il nerazzurro lancia una clamorosa notizia di mercato, Serie A sconvolta: ritorna a giocare in campo a 50 anni

Il nome di Christian Vieri sarà sempre legato al mondo del calcio. Anche dopo aver appeso gli scarpini al chiodo e terminato una carriera gloriosa tra Italia e Spagna, tant’è che attualmente riveste il ruolo di Ambassador della Serie A.

Una posizione che gli ha permesso di esser presente allo store Iliad, con cui collabora la massima serie italiana, in via Torino a Milano. Una chiacchierata il cui tema principale è la felicità, sia durante la sua carriera che nella vita odierna.

Ha iniziato parlando di come si sia avvicinato a questo sport grazie al padre, cominciando dall’altra parte del mondo, in Australia. Originariamente giocava terzino ma segnava così tanto che a 13 anni chiese di farsi spostare come attaccante centrale; un’azione che faceva ben intendere la sua personalità.

Ha spiegato che fin da bambino aveva un unico sogno: giocare in Serie A e con la Nazionale. Ecco perchè tornò in Italia appoggiandosi da suo nonno a Prato, la figura che ha sempre creduto in lui, fino ad arrivare in pochissimo tempo a giocare nei palcoscenici più importanti.

Tra passato e presente

Racconta di come sia la sua vita si sia stravolta nel giro di 6 anni. È passato dall’andare allo Stadio a guardare i suoi idoli, uno su tutti Roberto Baggio, a giocarci insieme durante i Mondiali con la maglia azzurra. Un desiderio che è diventato realtà.

Ad oggi si diverte nel guardare le partite del nostro campionato, per il quale è molto contento che stia ritornando ad alti livelli. Ha puntualizzato che le società italiane non hanno più le possibilità economiche di una volta ma che si stanno rinforzando sempre più e che possono dir la loro in Europa, dimostrandolo più volte nelle ultime stagioni.

Consiglio da amico

Gli hanno chiesto se avesse voglia di ritornare a mettersi gli scarpini da calcio ma ha risposto dicendo che il suo tempo è oramai finito. Ad oggi vive ogni giorno con le sue 2 figlie e la moglie e si dedica al padel insieme ad i suoi amici, una disciplina che molti calciatori hanno abbracciato post ritiro.

Situazione contraria di un suo fedelissimo amico, Francesco Totti, sul quale girano voci che si stia mettendo nuovamente in forma per tornare in Serie A. Vieri ha svelato che la leggenda della Roma sia seriamente intenzionato e che abbia cercato appoggio da lui: “Gli ho detto di tornare a giocare quando ho sentito quali fossero le sue intenzioni. Ho scritto ‘Se vuoi andare, vai. Cosa te ne frega della gente? Se sei felice a 50 anni giocando, non ascoltare nessuno, vai a giocare altri 10 anni. Anche se non ti vuole la Roma’. Ognuno deve fare quello che vuole, già non doveva smettere quando smise”