Mi ha chiamato il mister: Bernardeschi ritorno in serie A

I tempo negli Stati Uniti è terminato: Bernardeschi è stato chiamato da una squadra di Serie A, è pronto a tornare in patria

Come diceva il grande Antonello Venditti, applicato però al mondo del calcio, certi nomi fanno dei giri immensi e poi ritornano. Questa volta tocca a Federico Bernardeschi, che ciclicamente viene accostato a qualche club di Serie A durante le sessioni di calciomercato.

Dopo 2 anni negli Stati Uniti, giocando a Toronto in MLS, la sua avventura sembra essere giunta al capolinea. E le voci su un suo possibile ritorno in Italia si fanno sempre più incessanti, soprattutto adesso che aprirà la sessione invernale.

Secondo gli esperti è oramai certo che l’ex Fiorentina e Juventus ritorni in patria, dove ha fatto conoscere il suo nome. Ci si aspettava un epilogo differente per le altissime aspettative nate a Firenze ma a 30 anni ha ancora tanto da dare.

Potrebbe essere impiegato come subentrante di lusso, portando in campo tutta la sua esperienza, così come potrebbe giocare titolare. Sono molte le squadre a cui farebbe comodo e lui si è dimostrato più che pronto a dare tutto il suo contributo.

Possibilità concrete

In diverse occasioni si è parlato di un suo possibile ritorno ma nessuna squadra ci ha provato concretamente. Stando alle ultime notizie sembra però essere arrivata la svolta definitiva, nonostante il suo contratto negli USA scada a Giugno 2026.

Il classe 1994 non ha intenzione di aspettare così tanto e non ha mai nascosto la sua volontà di voler firmare per una squadra italiana. Assieme a lui anche sua moglie, che parrebbe stia spingendo il calciatore a decidere di rimettersi in gioco da dove tutto è iniziato.

Papabili destinazioni

Tra le squadre interessate all’ex Campione d’Europa c’è il Como. La rosa attualmente allenata da Cesc Fabregas è stata protagonista in estate di una campagna di spessore, investendo sia su calciatori giovani, come Nico Paz, che d’esperienza come Varane, Reina e Sergi Roberto.

Fra questi elementi con più anni sulle spalle potrebbe aggiungersi anche Bernardeschi, già scritto sul taccuino di Gennaio. Occhio però anche alla Roma di Claudio Ranieri, che in caso partisse Paulo Dybala in direzione Galatasaray potrebbe puntarci. Non è escluso che le due parti stiano già trattando dato che è stato avvistato gli scorsi giorni nella Capitale, città natale della moglie, un fattore in più per abbracciare il progetto giallorosso e tornare finalmente in patria.