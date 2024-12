Ha salutato tutti in spogliatoio: il nerazzurro vola in Premier | 80 milioni per rifare la squadra

Ha già preparato le valigie e salutato tutta la squadra: è pronto a sbarcare in Premier League, affare da 80 milioni di euro

Finite le partite valevoli per la Coppa Italia, è pronta a tornare la Serie A. Per la gioia dei tifosi si ripresenta il nostro campionato poco prima delle festività natalizie, che in questa stagione sta regalando tante sorprese e spettacolari colpi di scena.

Mentre la scorsa annata era abbastanza chiaro chi fosse il vincitore, è impossibile pronosticare chi lo sarà al termine di questa stagione. Ci sono troppe squadre che hanno come obiettivo quello di alzare il trofeo concluse le 38 partite e non intendono mollare di un centimetro.

Basta analizzare la classifica per capire che la nostra è attualmente la lega più competitiva al mondo. Non c’è Premier League o Liga spagnola che tenga, sarà la nostra Serie A a tenere gli spettatori sulle spine fino all’ultimo respiro.

Attualmente guida la vetta l’Atalanta di Giampiero Gasperini, reduce da 11 vittorie consecutive dopo un inizio traballante. A seguire il Napoli di Antonio Conte, l’Inter di Simone Inzaghi e la Fiorentina di Raffaele Palladino, entrambe però con una partita in meno, la Lazio di Marco Baroni e la Juventus di Thiago Motta.

Fase cruciale

A sorpresa c’è il Milan di Paulo Fonseca ottavo, che sta totalmente deludendo le aspettative. Manca però più di metà stagione e può cambiare tutto da un momento all’altro, soprattutto a Gennaio, mese in cui inizierà la sessione di calciomercato invernale.

Durerà dal 2 Gennaio al 2 Febbraio ed i dirigenti delle società si stanno già muovendo per modificare le proprie rose. Una vera e propria fase cruciale della stagione, perchè le big potranno aggiungere o perdere pezzi e mutare il proprio destino.

Sirene inglesi

Tra le squadre più in pericolo c’è proprio la capolista, che non potrà continuare a a godersi i suoi gioielli per un lungo periodo. La Dea ha oramai raggiunta un livello altissimo ed ha preso ancor più consapevolezza dei propri mezzi dalla vittoria dell’Europa League, ma potrebbe esser costretta a lasciar partire uno dei suoi per delle offerte irrinunciabili.

Tra i calciatori attenzionati dalle varie big europee c’è Ederson, motore del centrocampo nerazzurro. Il brasiliano è fortemente voluto dal Manchester United di Ruben Amorim, che però dovrà presentare un assegno importante per strapparlo via dall’Italia. Non solo per il contratto in scadenza a giugno 2027 ma per la sua valutazione che si aggira intorno agli 80 milioni di euro, praticamente il quadruplo della cifra spesa dall’Atalanta quando lo acquistò nell’estate del 2022 dalla Salernitana. Sarà difficile trattenerlo ma si attendono evoluzioni, anche se Gasperini ha già fatto intendere qualcosa sul suo futuro: “Noi cerchiamo di costruire i campioni, Ederson e Lookman sono un esempio. Speriamo non lo diventino troppo, se no potrebbero portarceli via”.