C’è LA LESIONE: salta anche il derby | Infortunio lunghissimo di due mesi

È arrivato il comunicato ufficiale da parte della società, notizia terribile per l’allenatore: è lesione e sarà sicuramente out per il Derby

Le partite di Coppa Italia sono terminate ed il campionato è nuovamente iniziato. Dopo la vittoria del Milan sull’Hellas Verona per 1-0 allo Stadio Bentegodi grazie alla rete di Reijnders, tocca alle altre big disputare la 17esima giornata di Serie A.

Questa stagione sta tenendo noi spettatori sulle spine, anche durante le festività natalizie. Mentre lo scorso anno era pressochè chiaro che l’Inter di Simone Inzaghi alzasse il trofeo, ad oggi è impossibile pronosticare un vincitore.

Analizzando le classifiche dei top 5 campionati europei, è chiaro che il nostro sia il più competitivo. Tante squadre raggruppate in pochi punti in cima al tabellone, ma con un obiettivo in comune: vincere il tricolore.

Ci sono però anche molte sorprese. A darsi battaglia non ci sono Napoli, Inter e Juventus ma anche Fiorentina, Atalanta e Lazio. Le squadre di Palladino, Gasperini e Baroni non erano considerate tra le papabili contendenti ad inizio stagione, eppure stanno dando prova di non voler mollare di un centimetro fino alla fine del torneo.

Fattori cruciali

Manca pochissimo e saremo giunti all’esatta metà della stagione, periodo in cui ogni fattore si rivelerà cruciale. A partire dalla sessione di calciomercato invernale in arrivo ma anche dalla componente infortuni, che può cambiare in un attimo le sorti di una squadra.

Di fatti, proprio nelle ultime ore è arrivata una notizia terribile per uno degli allenatori delle big. Un calciatore chiave della rosa si è infortunato in allenamento, lasciando la squadra non solo per questo 2024 ma probabilmente per mesi.

Comunicato ufficiale

Parliamo della Lazio di Marco Baroni. Il mister non ha dovuto solamente ingerire la pesantissima sconfitta subita per 0-6 contro i nerazzurri allo Stadio Olimpico ma dovrà anche cambiare il suo schiacchiere, in vista dell’indisponibilità di uno dei suoi centrocampisti.

Chi sarà fermo ai box è Matias Vecino, i cui esami clinici e strumentali presso Clinica Villa Mafalda hanno confermato una lesione miotendinea a carico del retto femorale della coscia sinistra. Per il calciatore si tratta di una ricaduta ed è inevitabile che sarà fuori a lungo. Ha già iniziato il percorso di riabilitazione che gli permetterà di rientrare in campo tra circa 2 mesi, come comunicato ufficialmente dallo staff medico biancoceleste. Salterà Lecce, Atalanta e Roma, dunque niente Derby e con molte probabilità anche la sfida di Coppa Italia contro l’Inter. Una tegola che non ci voleva per l’urugaiano, che fino ad ora ha disputato 15 partite in cui ha messo a segno 1 gol e 3 assist.