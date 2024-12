Conte lo richiama dall’Inter: il vice Buongiorno è un nerazzurro | Scippo assurdo a Inzaghi

Conte ha trovato il sostituto di Buongiorno: ha scavato nel suo passato nerazzurro, Inzaghi è rimasto incredulo

Dopo la doppia sconfitta contro la Lazio di Marco Baroni tra Coppa Italia e Serie A, il Napoli di Antonio Conte ha nuovamente ritrovato la vittoria. Ha battuto l’Udinese per 1-3, non lasciando terreno all’Atalanta di Gasperini, reduce dalla sua 11esima vittoria consecutiva.

Archiviata Udine, il pensierò già è diretto alla gara di Sabato sera allo Stadio Marassi, contro il Genoa di Patrick Vieira. Una partita tutt’altro che semplice dato che la squadra rossoblù ha mantenuta inviolata la sua porta nelle ultime 3 giornate disputate.

A ciò si aggiunge la perdita di uno dei migliori calciatori di questa prima metà di stagione azzurra. Si tratta di Alessandro Buongiorno, ennesimo titolare costretto a fermarsi, che si aggiunge a all’indisponibile Khvicha Kvaratskhelia.

Il leader della difesa partenopea, arrivato questa estate a titolo definitivo dal Torino per 35 milioni di euro è andato ko. Un brutto scontro in allenamento in seguito ad una caduta, il cui esito riportato dall’Ospedale Pineta Grande è tutt’altro che positivo.

Brutto infortunio

È stato vittima di una frattura ai processi traversi di ben 2 vertebre lombari. Un’assenza pesantissima per il tecnico azzurro, che dovrà fare a meno di uno dei migliori centrali difensivi del campionato per un lungo periodo.

Adesso è in fase di riabilitazione ed è stimato che rientri per la trasferta all’Olimpico, contro la Roma, in data 2 febbraio. Salterà dunque Genoa, Venezia, Fiorentina, Verona, Atalanta e Juventus, rimanendo ai box per circa 2 mesi.

A caccia del sostituto

Al suo posto giocherà uno tra Rafa Marin e Juan Jesus, ma non è esclusa l’idea di utilizzare Mathias Oliveira come braccetto sinistro e riportare Leonardo Spinazzola a vestire nuovamente una maglia da titolare. Un espediente temporaneo, in attesa dell’apertura del mercato di Gennaio e di un conseguente rinforzo per la retroguardia azzurra.

Tra i nomi in lista c’è Jakub Kiwior, ex Spezia che non ha trovato grandissimo spazio all’Arsenal di Mikel Arteta e di un ex nerazzurro, vincitore dello Scudetto 2020/2021 con l’Inter, guidato all’epoca proprio da Conte. Si tratta Milan Skriniar, ormai totalmente fuori dai progetti del Paris Saint-Germain di Luis Enrique, che rappresenterebbe la perfetta soluzione al problema. Conosce estremamente bene il nostro campionato ed ha una grande voglia di riscattarsi e dimostrare il suo valore. L’unico intoppo potrebbe essere l’ingaggio, dati i suoi 9 milioni netti annui attualmente percepiti, ma è chiaro che le due parti dovranno venirsi incontro se sono davvero intenzionate a legarsi.