Pallone d’Oro al nerazzurro: annuncio ufficiale | Esultano club e serie A

Arriva la notizia che aspettavano i tifosi: l’annuncio ufficiale sancisce il Pallone d’Oro al nerazzurro. Partono i festeggiamenti per il grande traguardo.

Alla fine è arrivata la notizia che tutti aspettavano e desideravano. Un traguardo incredibile a cui tutti i calciatori aspirano.

Ma solo in pochi hanno l’onore e la fortuna di poter vantare un premio tanto ambito che sancisce il vincitore del premio di miglior calciatore.

Saranno quindi molto orgogliosi i tifosi della squadra nerazzurra, dopo l’incredibile vittoria del loro giocatore. Il Pallone d’Oro è infatti andato al giocatore nerazzurro: l’annuncio ufficiale ha fatto immediatamente il giro del mondo.

La vittoria del giocatore di Serie A

Ademola Lookman ha vinto il Pallone d’Oro africano. L’attaccante dell’Atalanta, tra i migliori giocatori di Gasperini, sia nella scorsa stagione che in quella attuale, è riuscito ad aggiudicarsi il premio più ambito per i calciatori nel continente africano. L’annuncio è arrivato in serata, presso il Palazzo dei Congressi di Marrakech.

L’attaccante nigeriano ha ricevuto il premio di miglior giocatore del 2024 dopo l’annuncio del presidente della FIFA, Gianni Infantino. Lookman ha dunque raggiunto l’ambitissimo premio, vinto lo scorso anno da Victor Osimhen. Ad impattare enormemente sul risultato finale è stata la tripletta segnata con l’Atalanta in finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen. Una prova di forza incredibile da parte del nigeriano che lo ha portato nell’olimpo dei migliori giocatori africani della storia.

I ringraziamenti del giocatore dopo la vittoria

“Devo dire grazie a tutti i presidenti, compagni e squadre ti tutti i Paesi nei quali ho giocato – ha affermato un emozionato Ademola Lookman alla consegna del suo premio – Grazie anche alla mia famiglia, alla mia nazione e a tutti coloro che mi hanno votato come miglior giocatore del continente”.

Ma non solo la partita contro il Leverkusen e le prestazioni eccellenti nello scorso campionato. Ad impattare sulla vittoria del premio ci hanno pensato anche i risultati raggiunti dal giocatore in questa stagione. L’attaccante nigeriano dell’Atalanta ha infatti raccolto 13 partite dall’inizio della stagione, mettendo a segno 8 gol e 3 assist. Attualmente la sua media voto naviga tra il 6.5 e il 7 e, insieme a Retegui, forma una coppia d’attacco formidabile.