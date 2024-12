Tu vai in Premier, torna Tonali: scambio folle in Inghilterra | C’è la data della firma

Calciomercato Milan, il fuoriclasse pronto ad essere ceduto in Premier League: al suo posto ritorna Sandro Tonali

Negli ultimi giorni Sandro Tonali ha trovato le prime reti, in questa stagione, con la maglia del Newcastle. Sono stati anche gol pesanti con il team bianconero visto che sono arrivate nel match della “Carabao Cup” contro il Brentford.

Una doppietta che ha consentito ai “Magpies” di accedere alle semifinali della competizione inglese. Una prestazione superlativa, quella del nazionale azzurro, che sta prendendo in mano la squadra.

Anche se, allo stesso tempo, si intensificano sempre di più le voci di un possibile alla Premier League. Per un ritorno in Italia. Magari in rossonero. Una ipotesi non del tutto così clamorosa visto che il calciatore potrebbe dare il suo assenso al trasferimento.

Nel caso in cui il suo trasferimento in Serie A dovesse verificarsi nuovamente, però, il tutto potrebbe avvenire solo ed esclusivamente attraverso uno scambio. Il Milan è pronto a sacrificare uno dei suoi gioielli per riaccogliere il figliol prodigo.

Tonali ritorna in Italia, solo attraverso uno scambio: le ultime

Il Manchester City sta vivendo una delle stagioni più difficili da quando ha cambiato proprietà e, di conseguenza, da quando Pep Guardiola allena il club. Il tecnico catalano mai era andato così male a livello di risultati. Una squadra a dir poco irriconoscibile. La debacle è iniziata da quando Rodri è andato ko nella sfida di campionato contro l’Arsenal: per il campione d’Europa spagnolo rottura del legamento crociato anteriore e stagione finita anzitempo.

Il centrocampo (ma anche il resto della squadra) ha fatto davvero fatica e gli ultimi risultati parlano da sé. Secondo quanto riportato dal quotidiano “Daily Star“, in occasione dell’apertura del calciomercato invernale di gennaio, i ‘Citizens’ sono pronti a bussare alla porta del Milan per chiedere informazioni su Tijjani Reijnders. L’olandese è una delle poche note liete di questa stagione, nonché uno dei pochi ad essere salvato dalla tifoseria con cori di approvazione ed applausi.

Milan, la Premier non molla: assalto alla stella di Fonseca

Insomma, nel caso di una possibile cessione di Reijnders il Milan, in quel caso, tenterebbe l’assalto al Newcastle per il ritorno di Sandro Tonali in rossonero. Il City è pronto a mettere sul piatto ben 50 milioni di euro per avere a disposizione l’ex AZ Alkmaar. Difficile, se non impossibile, che il ‘Diavolo’ possa privarsi di un giocatore chiave nel bel mezzo della stagione.

Anche perché, proprio in questo periodo, si sta parlando (anche in maniera abbastanza insistente) di un suo prolungamento del contratto. Firma fino al 30 giugno del 2029 a 3,5 milioni di euro a stagione netti. Ovviamente esclusi bonus da raggiungere con il resto della squadra. Un bel passo in avanti se si considera che, fino ad ora, ne percepisce “solo” 1,7.