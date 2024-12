Squalifica di un anno in Campionato: il questore cambia idea all’improvviso | “Torni a giocare”

Era stato squalificato per un anno ma il questore cambia idea, sospiro di sollievo per i tifosi e il mister, è di nuovo a disposizione

Si era macchiato di un gesto che aveva spinto il questore a sanzionarlo con una lunga squalifica. Tutto era capitato nel post partita di un match di campionato che si era disputato il giorno di Halloween, una sfida che poche stagioni fa si era svolta in Serie A, quando erano delle rappresentati del Sud Italia nella massima categoria del calcio del nostro Paese, grazie alle idee innovative dei propri allenatori e proficui investimenti sui giovani.

Il giocatore aveva ricevuto da poche ore la notizia di doversi fermare per un anno intero, in seguito del suo comportamento violento e antisportivo, quando è arrivato un clamoroso dietrofront da parte della questura che ha optato per revocare tale provvedimento.

Era stato emesso il Daspo nei confronti del difensore che, stando a quanto si legge dalla nota ufficiale, si era reso autore del lancio di una bottiglia colma d’acqua in direzione della curva destinata ai tifosi avversari.

Una condotta ritenuta intimidatoria, tale da porre in pericolo l’ordine e la sicurezza pubblica, refertata dalla Federazione e sanzionata dal giudice sportivo, con la squalifica dell’atleta.

Aveva ricevuto il Daspo ma la Questura ci ripensa

Il questore di Crotone aveva deciso di porre “il divieto al calciatore di accedere agli impianti sportivi quale mero spettatore, mantenendo salvo, l’accesso dell’interessato alle strutture nell’ambito dello svolgimento della propria attività lavorativa in qualità di calciatore professionista“.

Un provvedimento che l’Autorità in questione aveva decretato per “stigmatizzare il comportamento scorretto del militante la squadra iscritta alla Lega Pro, anche alla luce dell’esempio di fair play che dovrebbe essere trasmesso alle nuove generazioni che seguono il nobile sport del calcio”. Ma, stando a quando riporta Cronache del Sannio, tutto questo è stato rapidamente cancellato.

Il club può gioire, scampato il pericolo di una squalifica per il proprio tesserato

L’autore del lancio della bottiglia è Biagio Meccariello, il leader della retroguardia dei giallorossi, campioni d’inverno nel girone C di Lega Pro, con due punti di vantaggio sul Monopoli e tre sull’Audace Cerignola.

Il fatto era avvenuto all’Ezio Scida di Crotone lo scorso 31 ottobre, al termine del match pareggiato per 2 a 2. Un sospiro di sollievo per tutto l’ambiente vicino al club che potrà contare sul prezioso apporto del proprio difensore nel cercare di conquistare la promozione in Serie B.