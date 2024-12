Vlahovic, ok alla Premier League | Pagato il doppio del suo valore: scambio in attacco a Manchester

Dusan Vlahovic può lasciare la Juventus già a gennaio, Giuntoli lavora a uno scambio con il Manchester, ecco chi arriva al posto del serbo in attacco

11 reti sono un buon bottino ma da Dusan Vlahovic ci si aspettava sempre qualcosa di più. Il centravanti serbo non ha mai convinto fino in fondo da quando si è trasferito alla Juventus. L’investimento da parte della presidenza Agnelli fu rilevante e questo ha obbligato sin da subito il centravanti a superare se stesso e a segnare ogni partita.

Con Thiago Motta la speranza dei tifosi era quella che potesse fare il definitivo salto di qualità, diventando una delle punte più prolifiche d’Europa. Se il contributo realizzativo resta sufficiente, ciò che desta perplessità è l’effettivo apporto globale al gioco offensivo della squadra.

Vlahovic fa fatica a dialogare con i compagni, ad aiutare il reparto a salire e ad arrivare al tiro, ponendosi, invece, nella condizione di essere servito in area di rigore, costruendo così la manovra per arrivare alla sua finalizzazione sotto porta.

In un gioco corale come quello dell’attuale tecnico dei bianconeri serve un terminale offensivo che sappia retrocedere per recupare il pallone e sappia smarcare gli esterni al tiro, un compito che Vlahovic non sta assolvendo.

Resta il prediletto da Thiago Motta, lo ha chiesto per gennaio

Per questo motivo non è da escludere che possa essere imbastito un clamoroso scambio di centravanti nella finestra invernale di mercato. Dusan piace molto in Premier League e con la sua fisicità potrebbe imporsi in mezzo alle rocciose retroguardie inglesi.

La Juventus, dal canto suo, non ha intenzione di mollare la presa per Joshua Zirkzee che resta l’obiettivo primario per rinforzare l’attacco, stando a quanto riporta Tuttosport. L’olandese resta ai margini del nuovo progetto del Manchester United anche dopo l’arrivo in panchina di Ruben Amorim.

Uno scambio conveniente per entrambi i club, Giuntoli è pronto a volare in Inghilterra

Nei prossimi giorni il suo agente Kia Joorabchian parlerà con il club inglese per capire programmi e strategie in vista del mercato di gennaio, dato che ha raccolto solo due presenze nelle sette partite disputate dai Red Devils dall’arrivo del tecnico portoghese.

E così Vlahovic potrebbe trasferirsi a Manchester, cercando di aiutare lo storico club a risalire la china, e Zirkzee abbraccerebbe di nuovo Thiago Motta che lo ha valorizzato al massimo lo scorso anno a Bologna.