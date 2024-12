Addio a gennaio, Thiago Motta scarta la stella del mercato: “E’ un problema per la Juventus”

Da grande colpo di mercato a un problema, la Juventus medita la cessione anticipata di un giocatore che sta deludendo le aspettative

La Juventus è reduce dal quarto pareggio di fila in campionato, conquistato all’ultimo respiro grazie a un calcio di rigore messo a segno da Dusan Vlahovic. I tifosi si aspettavano una vittoria senza troppe difficoltà contro il fanalino di coda Venezia e, invece, gli uomini di Eusebio Di Francesco sono riusciti a pungere in attacco e a portarsi in vantaggio nei minuti finali, costringendo i bianconeri al forcing per evitare la prima sconfitta in Serie A.

Un passo falso che allontana la Vecchia Signora dalla vetta, ora distante nove lunghezze. A tre giornate dal termine del girone di andata il bilancio è insufficiente per la squadra di Thiago Motta che non sta riuscendo a creare il gioco offensivo espresso lo scorso anno a Bologna.

Sono molti i punti interrogativi, dal peso effettivo degli infortunati al contributo inferiore alle aspettative di diversi innesti arrivati quest’estate e da cui ci si aspettava un ambientamento rapido e un rendimento adeguato al loro talento.

L’attacco fa fatica a pungere e la solidità difensiva è venuta meno nelle ultime gare, costringendo i bianconeri a ribaltare il risultato e ad accelerare la propria manovra. E proprio il centrocampo non sta incidendo in fase realizzativa, con la trequarti che è ancora priva di un giocatore in grado di spaccare in due le difese avversarie.

Non sta giocando come ci si aspettava, può partire a gennaio

Una mansione che doveva assolvere l’acquisto più oneroso dello scorso mercato estivo, approdato alla Continassa dopo una lunga trattativa in cui è stata decisiva la volontà del giocatore di vestire la maglia bianconera.

Lui è Teun Koopmeiners che ha segnato solo una rete da quando è arrivato a Torino, uno score decisamente inadeguato alla sua classe, tanto che molti pensano che non sia stato trovato ancora il ruolo più adatto per esprimersi al meglio, altrimenti una cessione sarebbe da mettere in preventivo.

Non si è inserito come Motta e Giuntoli speravano

Ai microfoni di TMW Radio è intervenuto sulla questione l’ex centrocampista della Juventus Alessio Tacchinardi: “Koopmeiners è un problema. I campionati li vinci con i centrocampisti che fanno la differenza dalla trequarti in su, sembra un corpo estraneo e sta subendo la pressione. Deve tirarsi fuori da questa situazione, deve dare di più ma forse anche Motta deve trovargli un abito diverso“.

Una sonora bocciatura da parte di un ex collega: “Fa molta fatica in quella posizione. Mancano proprio prestazioni dal punto di vista di personalità. Non è il giocatore che mi aspettavo di vedere“.