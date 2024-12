Riecco Mauro Icardi: Il campione ha detto sì al ritorno | Strappato il contratto in Turchia

Mauro Icardi decide di tornare a casa, il contratto con il Galatasaray non sarà rinnovato, il centravanti rinuncia a una parte dell’ingaggio

Mauro Icardi sta vivendo un periodo di riposo dopo la rottura del legamento crociato che lo costringe a stare lontano dal terreno di gioco per qualche mese. Il centravanti ha ritrovato reti ed entusiasmo negli ultimi due anni in Turchia, contribuendo alla vittoria dell’ultimo campionato turco con il Galatasaray.

I giallorossi hanno in rosa molti volti noti dato il loro passato in serie A come Victor Osimhen che è stato ingaggiato in prestito fino al termine di questa stagione, con l’intento di avere il giusto minutaggio e non perdere valore per quanto riguarda il costo del suo cartellino.

Icardi ha vissuto l’apice della sua carriera nella parentesi all’Inter, diventando un idolo per la tifoseria e superando quota 100 reti in nerazzurro.

La punta è spesso sotto le luci dei riflettori anche per le sue vicende private, con la separazione in corso nei confronti dell’ex moglie Wanda Nara, la quale è stata anche la procuratrice del giocatore, decisiva per il suo trasferimento a Parigi.

Icardi e il contratto con il Galatasaray, un rinnovo non scontato

L’intervento chirurgico avverrà in Argentina e proprio in patria stanno circolando alcune indiscrezioni che riguardano il giocatore in ottica mercato e che ipotizzano il suo ritorno nel massimo campionato del Paese sudamericano anche per poter stare vicino alla sua famiglia.

Il contratto che lo lega al Galatasaray scade a giugno 2026 e la società turca è al lavoro per definire un rinnovo che potrebbe non avvenire, con il centravanti che andrebbe così a scadenza la prossima estate.

Icardi può tornare a casa, trasferimento nella Capitale per lui

Il giornalista argentino Diego Borinsky svela questo retroscena di mercato: “Ho parlato con le persone vicine a Icardi. Mauro vuole riconquistare Wanda. Potrebbe rinunciare ai suoi guadagni e alla sua carriera in Europa. Oggi, visto che Wanda e le sue figlie vivono a Buenos Aires, l’unico modo per stare vicino a loro è tornare in Argentina. Questo potrebbe significare il River Plate, forse con un prestito“.

Il Boca Juniors ha in rosa Cavani e si prospetta un derby dal sapore nostalgico per la serie A, con due centravanti che hanno fatto esultare molte volte i tifosi dell’Inter e del Napoli e che potrebbero sfidarsi in una delle sfide più accese e affascinanti del Mondo.