Verso Fiorentina-Inter, emergenza difesa per Inzaghi

Si avvicina per l’Inter il big match contro la Fiorentina, sfida in programma domani alle 18:00 al Franchi e valida per la quattordicesima giornata di campionato. Una partita fondamentale per i nerazzurri, che devono far fronte a delle assenze pesanti nel reparto difensivo.

Dopo aver indirizzato quasi in maniera decisiva il percorso in Champions League grazie ai 13 punti in cinque giornate nella classifica generale e aver messo un mattone importante verso la qualificazione diretta agli ottavi di finale dopo la vittoria di martedì contro il Lipsia, l’Inter si rituffa in campionato dove i nerazzurri ripartono all’inseguimento del Napoli e con la squadra nerazzurra (assieme ad Atalanta, Fiorentina e Lazio) che si trova ad un punto di distanza dalla formazione partenopea.

Inter, le ultime verso la Fiorentina: Pavard out e Acerbi non recupera. Si ferma anche Augusto. Difesa contata per Inzaghi. Un recupero in mezzo

Quello di domani contro i Viola si può definire un vero e proprio scontro diretto per l’altissima classifica. Entrambe a quota 28 ed entrambe giocheranno già consapevoli del risultato del Napoli, che giocherà domani alle 15:00 in trasferta contro il Torino. L’Inter cerca di accendere il motore in campionato, con i nerazzurri che cercano un filotto di vittorie che per ora in questa stagione non è mai andato oltre i tre successi consecutivi contro Udinese, Torino e Roma tra fine settembre e metà ottobre.

Diverso il ruolino di marcia della Fiorentina, che dopo una partenza molto deludente in campionato nelle primissime giornate (3 pareggi e una sconfitta nelle prime quattro), ha infilato una serie clamorosa di 8 vittorie e un pareggio nelle successive nove partite e al momento i Viola vengono da sette successi di fila in Serie A.

La probabile formazione nerazzurra

Qualche problema in casa Inter, soprattutto in difesa. I nerazzurri dovranno fare a meno di Benjamin Pavard. Il difensore francese ha rimediato una distrazione muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra e starà fuori almeno un mese. Niente da fare anche per Francesco Acerbi, che non ha totalmente smaltito l’elongiazione al bicipite femorale della coscia sinistra subita la settimana scorsa contro il Verona e non verrà convocato per la sfida di domani sera.

Out anche Carlos Augusto: il terzino sinistro brasiliano ha accusato un affaticamento muscolare alla gamba destra e per precauzione non partirà per Firenze. Scelte quindi molto limitate in difesa per Inzaghi tra titolari e panchina, con i nerazzurri che potranno disporre nel ruolo del solo classe 2003 Tomas Palacios come ricambio. Le buone notizie arrivano da Davide Frattesi. Il centrocampista italiano ha superato l’infiammazione alla caviglia sinistra che gli aveva fatto saltare la partita contro il Lipsia ed è nuovamente a disposizione.

Nerazzurri che quindi dovrebbero schierarsi con il solito 3-5-2 con Sommer in porta, difesa con Bisseck al posto di Pavard, de Vrij al posto di Acerbi e con Bastoni. A centrocampo Dimarco a sinistra, in mediana torna titolare Mkhitaryan al posto di Zielinski assieme a Calhanoglu e Barella. A destra resta sempre in vantaggio Darmian su Dumfries. In attacco torna la coppia formata da Thuram e Lautaro Martinez.

INTER (3-5-2): Sommer, Bastoni, de Vrij, Bisseck, Dimarco, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella, Darmian, Thuram, Lautaro Martinez.