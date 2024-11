Te ne torni in Argentina: primo big messo fuori rosa | Ranieri ha deciso così

Iniziano ad attuarsi i primi cambiamenti di Sir Claudio Ranieri: un giallorosso ritorna in patria, nella sua Argentina

La stagione della Roma sembra il remake di quella del Napoli della scorsa stagione. Siamo solo a Novembre ed i giallorossi hanno recentemente ufficializzato il loro terzo allenatore, Claudio Ranieri, dopo aver esonerato Ivan Juric e Daniele De Rossi fresco di rinnovo.

I Friedkin stanno provando ad invertire in qualunque modo la rotta della squadra della Capitale, senza però nessun successo. Il momento buio continua, anche con l’allenatore romano sulla panchina del club, arrivato per la terza volta nella sua carriera.

Nella sua prima gara del suo ennesimo ritorno ha avuto come avversario il Napoli di Antonio Conte. Una partita abbastanza combattuta, terminata però per 1-0 a favore dei partenopei con gol dell’ex, Romelu Lukaku e con centinaia di polemiche.

Secondo molti il belga avrebbe dovuto anticipatamente lasciare il terreno di gioco per una doppia ammonizione. Un accaduto che sicuramente ha fatto la differenza ma al quale l’ex Leicester non vuole attaccarsi, preferendo soffermarsi sui veri problemi di questa squadra.

Sguardo al futuro

D’altronde, come da lui sottolineato, è il motivo per cui è stato chiamato. È estremamente positivo e confida in una reazione da parte della sua squadra, anche se è consapevole che per ottenerla ci voglia del tempo, com’è giusto che sia.

L’obiettivo è far costruire ai suoi calciatori una mentalità forte, tramite la quale non mollare mai durante le gare e mantenere sempre alta la concetrazione. Vuole riportare la serenità nel gruppo ma per farlo ha bisogno del contribuito dei suoi, soprattutto dei leader, che devono essere in grado di trascinare i propri compagni.

Addio programmato

Uno di questi è Paulo Dybala, per il quale non servono presentazioni. L’ex Juventus e Palermo è purtroppo e spesso fermato dai problemi fisici ma tutto il panorama calcistico è a conoscenza del suo talento e della sua classe innata, elementi ben visibili quando calca il terreno di gioco.

La permanenza a Roma potrebbe però esser minacciata, così com’è accaduto nell’ultima sessione di calciomercato. Si vocifera da settimane un suo possibile ritorno in patria, in Argentina, non smentito dalla moglie Oriana Sabatini. La cantante, ospite al Podcast Olga, ha parlato del futuro di suo marito, allineato con un ritorno alla terra d’origine. Alla suddetta domanda ha risposto con: “L’idea nasce da Paredes: ha detto che sarebbero tornati a giocare in Argentina insieme e vorrei tanto tornarci anche io. Se il suo amico vuole che vada al Boca, lui seguirà l’amico. So che vorrebbero farlo”. Delle frasi che sottolineano come la Joya possa dire addio alla Serie A dopo più di 12 anni dal suo approdo.