Marotta lo ha regalato in estate, adesso vale 50 milioni: tifosi nerazzurri su tutte le furie

I tifosi nerazzurri non hanno preso bene la sua cessione: è stato venduto per due spicci, adesso vale una fortuna

La crescita esponenziale dell’Inter degli ultimi anni porta un nome e cognome: Giuseppe Marotta. Arrivato negli ultimi mesi del 2018, il DS ed attuale Presidente del club nerazzurro ha rivoluzionato da cima a fondo la società, portandola ai livelli attuali.

Complice anche una organizzazione societaria mirata, il Biscione ha cambiata totalmente status. È passata dall’essere una delle squadre che lotta per la top 4 per ottenere la qualificazione in Champions League, a lottare continuamente per lo Scudetto.

Lo testimoniano gli ultimi anni, soprattutto quelli sotto la guida di Simone Inzaghi, in cui l’Inter è diventata la squadra da battere. Continui successi in patria dominando in tutte le competizioni e grande appeal in Europa, fino a sfiorare la clamorosa vittoria della Champions League nel 2023.

Il tutto grazie alle trattative effettuate sia in entrata che in uscita proprio dall’ex dirigente di Juventus e Sampdoria. Tra queste però ci sono ovviamente degli errori, perchè sarebbe impossibile non farli, tra cui quella di un calciatore mandato via per una somma di denaro irrisoria ma che sta facendo così bene da aver aumentato incredibilmente il suo valore di mercato.

Errore madornale

Parliamo di un giovanissimo difensore delle giovanili nerazzurre, ceduto in estate dalla Salernitana in direzione Grecia. Il Nazionale U-21 è attualmente un titolarissimo nell’Olympiacos e sta dimostrando tutte le sue qualità grazie alla fiducia ottenuta dal mister Mendilibar.

Parliamo di Lorenzo Pirola. Con la casacca biancorossa ha collezionato fino ad ora 21 presenze in tutte le competizioni, di cui 16 dal primo minuto, giocando in più ruoli. Si è distinto sia da difensore centrale che da terzino sinistro, rispondendo sempre con ottime prestazioni.

Tanti rimpianti

Molte di queste sono state fondamentali per ottenere vittorie di peso sia in campionato che in Europa League, due competizioni alle quali il club punta con decisione. Per fortuna dei greci, il classe 2002, assistito dall’agenzia di Beppe Riso, ha firmato un contratto triennale ed ha nettamente incrementato il prezzo del suo cartellino.

Adesso per strapparlo dalla Souper Ligka Ellada, con una valutazione da 10 milioni di euro, nei prossimi anni potrebbero volerci anche 20-30 milioni per riaverlo, e il prezzo vista la giovane età potrebbe ancora lievitare. Una cifra altissima ma che rispecchia le qualità dimostrate dal calciatore. Per l’Inter adesso il suo addio rappresenta un piccolo rimpianto, sia economico ma soprattutto in questa fase della stagione in cui è in lotta per tutte e tre le competizioni ma ha una seria emergenza nel reparto difensivo.