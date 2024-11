Sentenza disastrosa: anche l’allenatore nerazzurro squalificato | Salta queste partite

La stangata è arrivata in sede ed è scoppiato il caos più totale: l’allenatore nerazzurro salterà le prossime partite

Nelle ultime ore l’Inchiesta di Milano ha subita degli importanti risvolti. Nelle ultime ore sono giunti alla Procura Federale gli atti riguardanti l’enorme caso che coinvolge le curve delle 2 squadre di Milano, Milan e Inter.

Sono stati richiesti in data 1 ottobre e arrivati dopo 3 settimane. Nasce dunque un nuovo filone che fino ad ora aveva portato a 18 arresti tra tesserati rossoneri e nerazzurri e svariati interrogatori, anche di figure interne ai rispettivi club.

Adesso il fascicolo è completo. La Procura della Repubblica ha finalmente completata tutto l’itinerario investigativo, girando tutti i fascicoli alla Federcalcio. La suddetta si occuperà della vicenda, prospettando in arrivo una sentenza salatissima per gli implicati.

Una situazione che non fa per nulla godere al Biscione e al Diavolo i successi ottenuti sul terreno di gioco. I nerazzurri vengono da 11 risultati utili in consecutivi, mentre i rossoneri ritrovano la vittoria dopo due amari pareggi in campionato.

Impegni europei

Entrambe le squadre hanno vinto in campo europeo. L’Inter di Simone Inzaghi ha ottenuta i 3 punti di misura sul Lipsia di Marco Rose grazie all’autogol siglato dai tedeschi, rimanendo l’unica squadra ad esser imbattuta nelle 5 gare sino ad ora disputate.

Il Milan di Paulo Fonseca ha battuto lo Slatin Bratislava per 3-2, siglando la terza vittoria consecutiva nella competizione. Un successo che dà morale ma che lancia tanti campanelli d’allarme per una squadra che apparentemente non ha ancora risolta le proprie lacune.

Arrivata la stangata

Al termine dei match internazionali, è stata proprio la squadra nerazzurra a non poter festeggiare come desiderato dopo la notizia ricevuta. È arrivata una stangata da parte del giudice sportivo che costringerà l’allenatore a saltare le prossime 2 gare in Serie A contro 2 top team.

L’imputata è un’altra squadra della Lombardia, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. La straordinaria vittoria per 1-6 sullo Young Boys, valida come settimo successo consecutivo in tutte le competizioni, è stata macchiata dalla squalifica rimediata in campo dal mister torinese. Nell’ultimo match di campionato contro il Parma si è lasciato andare un pò troppo, venendo punito dal direttore di gara per continue proteste e per parole poco educate rivolte verso il quarto uomo. Una mossa che gli è costata caro e che non lo farà essere presente in due scontri che potrebbero essere fondamentali per la vetta della classifica.