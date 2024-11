“Ho giocato con la gamba rotta”: il giocatore rimane in campo | Operazione al 90′

Nonostante fosse infortunato ha deciso di giocare tutti i 90 minuti, con una gamba rotta: poi l’inevitabile operazione

Impossibile se non quasi a livelli disumani. Ed invece lo ha fatto. Rischiando che la situazione potesse peggiorare ancora di più. Non ci ha pensato su due volte l’atleta che, invece di alzare la classica ‘bandiera bianca’ e chiedere il cambio, ha ben pensato di continuare a giocare l’incontro di campionato.

Per più di un’ora ha disputato il match con un osso rotto alla caviglia. Probabilmente, in quel momento, non se ne era reso nemmeno conto visto che era fortemente preso dall’adrenalina dell’incontro che ha portato la sua squadra alla vittoria. Poi, però, il responso medico è stato fin troppo chiaro.

Tanto è vero che, poco dopo il triplice fischio finale, non ha potuto fare altro che sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico. Lo stesso che si è concluso nella migliore maniera possibile per lui. L’annuncio è arrivato con un post che ha pubblicato sul suo canale ufficiale di Instagram.

Nello stesso ha avvisato i suoi followers che l’operazione è andata a termine senza complicazioni né altro. Non è stato reso noto per quanto tempo dovrà rimanere fuori dai giochi. Possibile che la società, nei prossimi giorni, diramerà un nuovo comunicato sulle sue condizioni e, ovviamente, sul suo rientro in campo.

Il portiere gioca con la caviglia rotta, poi l’operazione: si teme un lungo stop

Nell’ultima giornata di Premier League, in particolar modo dai risultati, spicca il pesante ko rimediato dal Manchester City di Pep Guardiola. ‘Citizens’ che stanno attraversando un periodo molto difficile tra campionato e Champions League. All’Etihad Stadium il Tottenham ha vinto e regalato spettacolo per 0-4. Tra i protagonisti principali Guglielmo Vicario. Non tanto per le sue parate, ma per un episodio che non si verifica molto nei fine settimana.

Il secondo portiere della nazionale azzurra ha giocato, per più di un’ora, con un osso rotto alla caviglia. Questo è quello che ha fatto sapere sulla sua pagina social ai tifosi degli ‘Spurs’. Per tutta la durata della partita è rimasto in campo. Fino a quando non è stato costretto ad operarsi. Il rischio è che l’estremo difensore possa restare fuori dal terreno di gioco per molto tempo. Difficile anche capire se la sua stagione sia giunta o meno al termine. Anche se i media britannici non parlano affatto di questa possibilità.

Gioca da infortunato, poi l’inevitabile operazione: il portiere diventa un “eroe”

Per molti supporters del Tottenham il portiere Vicario è diventato una sorta di eroe. Per alcuni di loro, infatti, ha dimostrato di tenerci tantissimo alla causa "Spurs", pur rimanendo in campo per tutta la durata dell'incontro contro i campioni di Inghilterra da infortunato.

Nel post ha precisato di aver dato tutto quello che aveva per la squadra e che, allo stesso tempo si dispiace moltissimo di non poter dare il suo contributo per le prossime partite. Il suo posto verrà preso dal secondo del Tottenham, Fraser Froster.