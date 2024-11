“Ci vediamo nel parcheggio” | Rissa col calciatore fuori dal parcheggio: ripresa la scena folle

Al termine dell’ultima giornata di campionato il calciatore voleva affrontare un tifoso fuori dal parcheggio dello stadio, ecco cosa è successo

Non è il migliore dei periodi per le due squadre di Manchester. Il City sta vivendo un momento di totale e improvviso black out. L’infortunio di Rodri sembra aver spento la squadra che ha subito quattro reti, nell’ultimo turno di Premier League, tra le mura amiche dal Tottenham, subendo così la quinta sconfitta consecutiva. La panchina di Pep Guardiola inizia a non essere più salda.

Il Liverpool sta prendendo il largo in vetta alla classifica di Premier League, approfittando dei passi falsi della rivale e della poca continuità di risultati delle altre pretendenti per il titolo.

L’United ha cambiato guida tecnica, affidandosi ad Amorim che ha rescisso dallo Sporting Lisbona, accettando la sfida di riportare in alto la nobile decaduta inglese, nei bassifondi della graduatoria dopo un inizio decisamente sottotono e che è costato l’esonero a ten Hag.

Il debutto del tecnico portoghese al timone dei Red Devils sembrava essere alla portata, con la trasferta sul campo del neopromosso Ipswich Town, penultimo. La gara si è conclusa, invece, con un deludente pareggio, ulteriore prova di quanto Amorim debba faticare per salvare una stagione già da dimenticare.

Una reazione che nessuno si aspettava, divampa il nervosismo

Durante l’intervallo Keane, inviato per Sky Sports UK, ha effettuato la consueta analisi di quanto visto nei primi 45 minuti. L’ex centravanti irlandese ha giocato per diverse stagioni con la maglia del Manchester United, con Ferguson in panchina.

In campo era uno molto tosto sia con gli arbitri che con gli avversari, coraggiosa e fumantino, aspetti caratteriali che ha conservato anche nelle sue nuove vesti di commentatore sportivo.

Insulti e minacce, il clima in tribuna è stato incandescente nell’intervallo

Infatti, quando stava per rientrare dalla pubblicità, si sono accesi gli animi con un paio di sostenitori dell’Ipswich accorsi alla balaustra.

Uno di loro lo ha mandato, senza mezzi termini, a quel paese. Una frase che ha accentuato il nervosismo, tanto da portare a questa risposta: “Ti aspetto nel parcheggio e ne parliamo“. Una rissa che è stata sventata dal ritorno in campo delle squadre e dal senso di responsabilità che ha preso il sopravvento in Keane, facendolo calmare.