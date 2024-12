La partita va male: calciatore sequestrato | “Non si sa se è vivo o morto”, squadra disperata

L'Ecuador in una gara di qualificazione ai Mondiali del Qatar - Foto Instagram - Interdipendenza.net

Il mondo del calcio è sconvolto da ciò che è accaduto poco dopo il fischio finale dell’ultima partita di campionato, è stato rapito, la squadra è disperata

Il calcio ecuadoriano è sconvolto da ciò che è successo nelle ultime ore. Un giocatore, che ha indossato la maglia della Nazionale e ha militato in alcune delle società più rappresentative del campionato locale, come l’Independiente del Valle, il Barcellona e la Lega di Quito, non si è presentato all’allenamento.

Il terzino in forza al Delfin La Manta, nella notte di domenica, è stato trascinato all’interno di un’altra vettura. Non si hanno più notizie, la polizia non è riuscita, al momento, ad avere altre informazioni, sia sullo stato di salute che sul motivo di questo sequestro di persona.

Gli inquirenti hanno ricostruito la dinamica dell’episodio avvenuto nel cuore della notte, dopo che il difensore si era recato ad assistere una partita di campionato delle serie inferiori in compagnia di un amico.

La pista più plausibile ma solo ipotizzabile deriva dal luogo in cui è avvenuta la rapina del giocatore. Ci troviamo in una delle zone più pericolose del Paese sudamericano e governato dal mercato dei narcotrafficanti.

Chi è il calciatore che è stato sequestrato, le motivazioni di questo fatto

Ad essere stato aggredito e rapito è Pedro Pablo Perdaza, 33enne terzino destro. Le autorità hanno fatto sapere quanto segue: “A occuparsi del caso è l’Unità anti-sequestri ed estorsioni della polizia. Si sono attivati dopo aver ricevuto una telefonata dalla famiglia di Perlaza. Gli agenti hanno descritto l’atto criminoso come una presunta scomparsa involontaria“.

Parole che testimoniano il fatto che il primo pensiero sia rivolta a un disegno criminoso. L’Ecuador sta vivendo una vera e propria guerra che le bande locali stanno ordendo nei confronti delle istituzioni.

Un Paese in cui la sicurezza è ai minimi storici, ecco il perché

C’è apprensione nei confronti delle sorti del calciatore, dato che non si sa nemmeno se la sua vita è stata risparmiata o meno. Un gesto avvenuto all’improvviso e che ha fatto il giro dei giornali di tutto il Mondo, mettendo in evidenza la poca sicurezza che sta vivendo il popolo ecuadoriano in questo momento storico.

In ballo ci sono i milioni generati dal traffico di droga ma anche da operazioni come queste che servono per alimentare la macchina delinquenziale.