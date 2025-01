Il campo è completamente allagato: il presidente decide | Si gioca per strada

Partita di calcio in Sicilia - Foto Lapresse - Interdipendenza.net

La formazione che milita nei dilettanti non può giocare nel proprio campo, il presidente ha chiesto aiuto ma non lo ha trovato come sperava

In Sicilia sono solo tre le squadre che giocano nelle tre categorie professionistiche del calcio italiano. Il Palermo è in B e, nonostante notevoli investimenti effettuati nella campagna acquisti della scorsa estate, sta facendo fatica a trovare una certa continuità di risultati, anche se l’obiettivo di centrare i playoff promozione è alla portata dei rosanero.

Un destino analogo sembra capitare al Catania, impegnato, però, nel girone C di Lega Pro. La recente sconfitta casalinga contro la Juventus Next Gen non vanifica il buon lavoro dei rossoblu che sono distanti dalla capolista Benevento ma che si attestano nei piani alti della graduatoria.

Annata complicata invece per il Messina che è ferma al terz’ultimo posto nello stesso girone. Evitare la discesa tra i dilettanti pare un compito arduo e provocare un dispiacere per la calorosa tifoseria che si merita un organico migliore.

Nel girone B di eccellenza è in testa il Milazzo, che, a causa delle pessime condizioni atmosferiche che stanno imperversando in questi giorni, non può usufruire del Salmeri.

Lo stadio è inagibile a causa del maltempo

Il direttore sportivo Nico Caragliano ha così spiegato la situazione che affligge il proprio stadio, come ha riportato Tuttocalcio: “Brutto tempo e sarà così per tutta la settimana. C è la prima squadra di Milazzo, prima in classifica che ha serie difficoltà ad allenarsi. Il Marco Salmeri è un pantano“.

A nulla è valso un tentativo d’aiuto: “A questo punto chiamo il gestore del campo del gi.fra (gioventù francescana), chiedendo la cortesia di poter utilizzare la loro struttura nelle ore mattutine, in modo da non andare in contrasto con le loro attività e la risposta è stata negativa. Lasciamo stare il mio trascorso in quella società, pensavo che qualcosa di buono avevo lasciato”.

Nessuno si aspettava di ricevere un simile rifiuto

Una critica feroce la sua: “Una società che rappresenta la parrocchia di San Papino che non si mostra solidale, ripeto pagando l’affitto del campo, verso un’altra società sportiva che rappresenta la prima squadra di Milazzo, prima in classifica, come minimo deve cambiare nome della società“.

Un rifiuto inaspettato e che ha lasciato l’amaro in bocca ai dirigenti rossoblu, con la squadra che continua la propria marcia in vetta per alimentare le speranze di promozione.