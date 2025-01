La palla ha varcato la linea: il Var non può intervenire | Scandalo in serie A

Nell’ultimo turno di campionato è capitato un episodio che ha suscitato molte polemiche, il Var non ha potuto intervenire, l’errore è del direttore di gara

L’ultima giornata di campionato ha certificato lo stato di forma del Napoli che è passato corsaro a Bergamo in uno scontro diretto con vista scudetto contro l’Atalanta che prosegue la propria flessione, con tre punti nelle ultime quattro partite. Nonostante l’addio di Kvara, i partenopei continuano a mantenersi in vetta, con una prova di forza che ha dato esiti molto positivi anche in un reparto offensivo che non aveva eccelso in questa prima parte di stagione.

Non molla la presa l’Inter che ha liquidato senza particolari difficoltà l’Empoli tra le mura amiche, con la coppia di centravanti composta da Lautaro Martinez e da Marcus Thuram che ha timbrato il cartellino e non capitava da Frosinone la scorsa primavera.

Torna ai tre punti anche la Juventus che batte il Milan, una vittoria che riporta entusiasmo alla Continassa in vista del ritorno in Champions League, con i bianconeri che devono ancora staccare almeno il pass per i playoff.

Ritorno al successo anche per la Lazio che conserva il quarto posto, con Marco Baroni che ha battuto il suo passato, sbancando Verona contro un Hellas che è sempre un avversario imprevedibile.

Cosa è successo nell’ultimo weekend di campionato

In Premier League altra vittoria, seppur sofferta e nel finale, per il Liverpool, con Federico Chiesa che si è messo in mostra, entrando nell’azione delle due reti.

La sfida tra le due deluse della serie A inglese si è disputata, invece, all’Old Trafford dove il Manchester United, impantanato nei bassifondi della graduatoria, ha battuto il finalino di coda Southampton, con Ivan Juric alla quinta sconfitta in altrettante gare.

I giocatori e i tifosi stentano a crederci, l’errore dell’arbitro è clamoroso

Un errore parecchio grossolano è stato commesso dall’arbitro Brooks e dai suoi collaboratori durante il match vinto dai Red Devils. A passare in vantaggio sono stati, però, gli ospiti e poco dopo la rete dei Saints, l’ex centravanti del Bologna Joshua Zirkzee si è involato verso la porta avversaria contrastato da Bree che ha allungato il pallone verso la linea di fondo.

Il portiere Ramsdale ha provato a evitare il calcio d’angolo e ha colpito il pallone, rinviandolo, almeno un metro oltre la linea, con il direttore di gara che ha lasciato proseguire. Il Var non è potuto intervenire ma lo sbaglio è stato netto e grave, anche se non ha inciso sul risultato finale.