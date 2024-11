“Lo ha fatto nel privè”, calciatore di Serie A beccato in discoteca | Scoppia il caso

Un top player di serie a rischia dei guai giudiziari per un fatto che avrebbe commesso in un noto locale, ecco la rivelazione in televisione

Ci sono giocatori che forniscono prestazioni di alto livello ma che, allo stesso tempo, sono difficili da gestire fuori dal campo. Caratteri complicati che non sempre si trovano a proprio agio con l’allenatore e il resto della squadra e che si rendono protagonisti di comportamenti inappropriati che rischiano di ledere anche l’immagine del club per cui sono tesserati.

Uno dei casi più recenti riguarderebbe uno dei profili più talentuosi del campionato italiano, titolare nella propria nazionale e tra i migliori interpreti a livello internazionale nel suo ruolo, da anni un titolare inamovibile della sua squadra.

Di recente ha avuto dei contrasti, espressi anche nel corso delle partite, con il nuovo tecnico, reo di aver apportato troppi accorgimenti tattici rispetto alla precedente gestione che aveva inaugurato un fortunato ciclo di cinque anni.

La rivelazione di quanto accaduto è avvenuto in occasione dell’ultima puntata del programma condotto da Massimo Giletti e in onda su Rai Tre il lunedì sera dal titolo Lo Stato delle cose, il quale ha affrontato più volte il tema inerente alla vicenda che ha coinvolto le curve delle due squadre di Milano.

Il top player ha commesso un fatto riprovevole nel privé di un locale

Questa volta al centro dell’attenzione del gruppo di lavoro del talk show c’è un noto locale della Milano bene, in particolare un privè in cui sarebbe successo “qualcosa di molto brutto”.

Il tutto è partito dall’accusa da parte del re dei paparazzi Fabrizio Corona che ha lanciato una notizia in cui mostra un calciatore in un evidente stato alterato dall’alcol mentre colpisce una donna con un pugno, facendola cadere a terra.

Il club non ha preso provvedimenti ma le polemiche non si placano

La vittima avrebbe poi sporto denuncia per violenza privata, alimentando ulteriori polemiche. Ad aggredirla sarebbe stato Theo Hernandez. il Milan, che pare essere a conoscenza della vicenda, ha scelto di non prendere provvedimenti disciplinari ma le cose potrebbero cambiare nel caso in cui ci fossero prove visive del gesto.

Una situazione che preoccupa la dirigenza e mister Fonseca che non ha intenzione di rinunciare a uno dei giocatori più rappresentativi della rosa.