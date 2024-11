Il club è in falimento: la rosa in serie A è regalata | Se ne vanno tutti a zero

Il club sta per fallire a causa degli eccessivi debiti, i tesserati stanno per essere ceduti a zero, le squadre rivali ne approfittano

Quello che sta accadendo in uno dei club storici del campionato ha del surreale. Una storia gloriosa, con sette scudetti vinti e una lunga permanenza nelle competizioni europee, sta per essere cancellata a causa degli oltre 500 milioni di euro di debiti, con la retrocessione precauzionale che è stata stabilita, nonostante il quinto posto provvisorio in classifica.

Una situazione drammatica per i tifosi che stanno vivendo un vero e proprio incubo e che apre scenari interessanti per i club rivali, pronti ad approfittare della situazione dato che i giocatori presenti in rosa sono con la valigia in mano, costretti a cambiare casacca.

I talenti non mancano e il blocco del mercato, deciso dalla direzione nazionale di controllo, dispone la prospettiva di promuovere in prima squadra i profili migliori del settore giovanile, con scenari ancora peggiori nel caso in cui il pesante passivo non sia saldato in breve tempo.

Nella sessione invernale saranno molte le cessioni e, nel corso dei prossimi mesi, altri giocatori potrebbero mettersi in mostra, consapevoli di dovere diventare appetibili sul mercato.

Il club rischia il fallimento, i giocatori saranno venduti a zero

La squadra in questione è il Lione, che in rosa ha anche Tanner Tessmann, centrocampista americano che ha militato lo scorso anno nel Veneiza in serie A, facendosi notare per la sua capacità di unire quantità a qualità.

La scorsa estate è finito nel mirino dell’Inter e della Fiorentina ma è stato venduto all’estero a causa delle eccessive commissioni che hanno sfiduciato le due dirigenze interessate a metterlo sotto contratto.

Il centrocampista è finito nel mirino del Milan, può arrivare a gennaio

In questo momento, stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, sarebbe il Milan il club maggiormente propenso a inserirlo in rosa, data l’esigenza di implementare il reparto con un profilo con tali caratteristiche.

Paulo Fonseca avrebbe già dato l’okay per il trasferimento a Milanello, consapevole della ghiotta occasione di mercato da sfruttare e dell’esperienza pregressa del giocatore nel campionato italiano, fatto che non rende necessario il suo ambientamento. Potrebbe, quindi, essere Tessmann il colpo della sessione di gennaio dei rossoneri, chiamati a risalire la china in campionato e a trovare una maggiore continuità di risultati.