L’Inter salta le prime di campionato: “Impegni folli in estate” | Cambionato a ottobre nel 2025

Troppi impegni nei mesi estivi, l’inizio della prossima stagione verrà rimandato: il campionato inizierà ad Ottobre

Nelle ultime settimane si sta scatenando un vero e proprio caos contro la UEFA e la FIFA. Nello specifico, le Associazioni delle Leghe europee, insieme a Fifpro Europe ed il sindacato dei calciatori ha presentato un reclamo alla Commissione Europea accusandola di abuso di posizione dominante nella gestione del calendario.

Si fa riferimento sia alla stagione 2024/2025 che a quella 2025/2026, con riferimento alla UEFA Champions League, il Mondiale per club 2025 e al Mondiale 2026. Troppe partite che non fanno altro che appesantire un’organizzazione fin troppo fitta.

Una situazione che mette a rischio la salute mentale e fisica dei calciatori. Ritmi così elevati che richiedono la disputa di una partita ogni 3 giorni sono impossibili da sostenere anche i loro corpi, che non possono fare altro che cedere all’estema fatica.

Lo si sta vedendo soprattutto in questo periodo. La stagione è iniziata da soli 3 mesi, siamo esattamente ad 1/3 del suo totale, eppure già tanti atleti l’hanno finita o si sono fermati per lungo tempo. L’allarme è scattato e non sembra fermarsi, va assolutamente invertita la rotta.

Troppe partite

Una delle tante squadre soggette a questo sforzo disumano è l’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri saranno impegnati da qui a fine stagione nella Serie A, nella Coppa Italia, nella Supercoppa Italiana, nella Champions League e nel Mondiale per Club, oltre alle competizioni internazionali a cui parteciperanno i singoli.

Un tour de force che richiede la partecipazione ad oltre 70 partite, un numero decisamente insostenibile. Non c’è altro modo che fare quanto più turnover possibile e probabilmente rinunciare a qualche competizione, se non si vuole iniziare la prossima annata con tanti indisponibili.

Inizio posticipato

Nell’ultima riunione tra i rappresentanti dei 20 club di Serie A, il tema principale è stato proprio la suddivisione di tutti gli impegni della nuova stagione. La proposta è stata quella di posticipare di al 24 agosto l’inizio del nuovo campionato di Serie A, ritardando di una settimana.

L’opinione sembra aver messo d’accordo tutti, anche l’Inter che è proprio impegnata nel torneo FIFA che si terrà negli Stati Uniti, ma non i tifosi, che vorrebbero un ulteriore prolungamento dato gli impegni folli estivi. Considerando che i giocatori potranno iniziare a riposare verso metà Luglio, chiedono che il campionato inizi verso i primi di Ottobre, per far sì che la propria squadra possa riprendersi appieno ed iniziare al 100%.