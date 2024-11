Giocatore in fin di vita: il club lo manda a casa | Male incurabile, squadra sconvolta in serie A

Il mondo del calcio è sconvolto dalla notizia di un tumore maligno che ha colpito una giovane promessa della serie A, la reazione del club

In questa sosta per gli impegni delle Nazionali i campionati si sono presi un attimo di pausa prima dello sprint che decreterà il titolo di campione d’inverno. In Germania il Bayern Monaco ha inaugurato un nuovo ciclo con Kompany in panchina e con una rosa in larga parte confermata.

Tornare a vincere la Bundesliga è l’obiettivo primario anche se in Champions League i bavaresi si sono fatti notare per alcune goleade, con un Harry Kane in grande spolvero.

La squadra femminile è al momento terza in classifica in campionato, a due sole lunghezze dal Wolfsburg capolista. La stagione rischia di avere delle ripercussioni negative dopo una notizia che ha sconvolto lo spogliatoio.

Una delle giocatrici più rappresentative dell’organico ha annunciato di avere un tumore maligno, gettando nello sconforto tutto l’ambiente vicino alla squadra.

Un male incurabile colpisce la stella del calcio tedesco

Il tumore ha colpito il portiere Mala Grohs, 23 enne, finora sempre titolare nella gare di Champions. Il club ha deciso di estendere il contratto sino al termine della stagione, anche se al momento starà fuori dal campo per concentrarsi sulla sua guarigione.

La direttrice dei bavaresi, Bianca Rech, ha dichiarato: “La squadra, il team di allenatori e di supporto e noi, come tutta la famiglia dell’FC Bayern, siamo fermamente dalla parte di Mala. Riceverà tutto il nostro sostegno, che è uno dei concetti che volevamo esprimere con l’estensione del contratto. Dal profondo del nostro cuore le auguriamo tanta forza e la migliore guarigione possibile“.

Il club è vicino alla giovane promessa

Un gesto di vicinanza e di speranza nei confronti di un esito positivo della malattia che ha fatto il giro del web, con molti plausi nei confronti della società tedesca.

Mala, intanto, ha pubblicato un video messaggio sui propri social con le seguenti parole: “La malattia è una sfida che non avrei mai pensato di dover superare. Ma sono sicura che con l’aiuto che sto ricevendo da tutte le parti, ce la farò e tornerò completamente in salute. Sono in ottime mani con i dottori qui. Le ragazze e tutti al club mi stanno davvero supportando in ogni modo possibile. Cercherò di stare il più possibile con la squadra per assorbire l’energia delle ragazze e per essere parte di tutto, e poi sicuramente ci rivedremo molto presto.“