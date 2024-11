Crisi Sinner, Berrettini lo prende in giro in diretta: “Lo ha dimenticato” | Gelo tra i due

Sinner è in crisi, Berrettini interviene prendendolo in giro sui propri social, tra i due il rapporto non è mai stato così freddo

La Coppa Davis sta per iniziare la sua fase finale. Questo è l’appuntamento conclusivo della stagione di tennis, molto fortunata per l’Italia. Una medaglia d’oro e una di bronzo alle Olimpiadi, il numero 1 del ranking nel circuito maschile, un’atleta azzurra nella top 5 di quello femminile. Un bilancio roseo che testimonia la crescita di tutto il movimento.

Gli azzurri cercheranno di difendere il titolo conquistato lo scorso anno. Di fronte, ai quarti di finale, dovranno vedersela contro l’ostica Argentina, un avversario da non sottovalutare. Gli azzurri partono con il favore del pronostico ma servirà la massima concentrazione.

I convocati sono Musetti, Berrettini, Bolelli e Vavassori che giocheranno nel doppio, coaudiuvati da capitan Volandri. Sta per aggregarsi anche Jannik Sinner, fresco vincitore degli ATP Finals di Torino, al termine di una settimana perfetta e di cinque match dominati in cui non ha concesso nemmeno un set.

Un rendimento eccellente quello dell’altoatesino che ha concluso la sua prima annata in vetta alla classifica portando a casa otto trofei, con una continuità di risultati che non si vedeva da tempo nel mondo del tennis.

Una storia lascia spazientiti tutti i fan del tennis italiano, Berrettini si prende gioco di Jannik

Intanto si è svolto a Malaga un evento di presentazione del team azzurro e Sinner era assente dato che coincideva con i momenti conclusivi delle Finals.

Matteo Berrettini ha scherzato sui social, postando una foto della squadra azzurra in completo, aggiungendo anche Sinner con il trofeo tramite fotomontaggio, scrivendo: “Sinner ha dimenticato il suo completo“.

La crisi di Jannik Sinner, il rapporto è ai minimi storici

Tra i due colleghi c’è un bel rapporto di amicizia, reso evidente anche da questa stories. Jannik cercherà di concentrarsi sul campo e di affrontare quest’avventura con il sostegno dei propri compagni, anche per non pensare alla recente crisi con la fidanzata Anna Kalinskaya.

La tennista russa non era presente a Torino e avrebbe cancellato dal proprio profilo Instagram alcune foto con Jannik. Inoltre, l’azzurro, nel discorso post vittoria non lo ha citata, limitandosi ai ringraziamenti nei confronti dei tifosi, del suo staff e della sua famiglia. Vedremo se riusciranno a recuperare durante la pausa, prima dell’inizio della nuova stagione.