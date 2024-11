Malore nel riscaldamento: si accascia a terra senza fiato | Salvato dagli avversari

Durante l’allenamento pre partita si è accasciato improvvisamente a terra: per fortuna gli avversari sono intervenuti in tempo

La terza sosta per le Nazionali che ha fermato nuovamente i campionati, non ci ha portata buonissime notizie. Il calcio è uno sport che ci trasmette un enorme bagaglio di emozioni in ogni partita disputata, ma in certi casi non sono quelle che vorremmo.

Nello specifico, parliamo di un grave malore avuto in campo da un calciatore. Una notizia che ha totalmente scioccato i compagni ed i tifosi, adesso preoccupatissimi del suo stato attuale di salute, con l’augurio che possa riprendersi quanto prima.

Purtroppo non è l’unico caso, ma uno dei tanti. Tra i più recenti non possiamo che citare Eriksen ad Euro 2020, che adesso è in ottimo stato per fortuna o l’anno scorso N’Dicka, che si è improvvisamente accasciato in campo.

Sono tanti gli esempi, così come le polemiche in merito. Il web è impazzito dopo aver ricevuto l’informazione, scagliandosi contro i promotori dei vaccini anti Covid; un gesto che il Centers for Disease Control and Prevention condanna. La realtà è che non possiamo conoscere la vera verità, ma augurarci che si rimetta al più presto.

Preoccupazione a mille

L’ultima settimana è stata davvero il teatro dell’orrore. Nel match di Nations League tra Olanda e Ungheria, un componente della panchina della formazione magiara, ha avuto un malore. Si tratta di Ádám Szalai, ex giocatore delle giovanili del Real Madrid e attuale collaboratore di Marco Rossi.

Il 36enne è improvvisamente caduto al suolo, destando immediatamente la preoccupazione di chi c’era intorno. Fortunatamente i soccorsi sono arrivati nell’immediato ed hanno potuto rianimarlo, per poi trasportarlo in Ospedale ed accertarsi delle sue condizioni, attualmente stabili.

Settimana da incubo

Oltre l’ex attaccante Ungherese, pochi giorni fa c’è stato l’ennesimo episodio. Questa volta accaduto della sfida tra Cortenova e Oratorio Lomagna, match valevole per l’11esima giornata del Girone L di Seconda Categoria Lecco, terminato 1-0 a favore degli ospiti grazie alla rete di Valagussa.

Durante il riscaldamento pre partita, il capitano della Lomagna, Jacopo Banfi, si è abbattuto sul terreno. L’ambulanza è istantaneamente intervenuta e l’ha trasportato per accertamenti in Ospedale, che ad oggi escludono patologie cardiovascolari. Sui propri profili social, la società gialloblu ci ha tenuto nel rassicurare i propri tifosi e nel ringraziare gli avversari che hanno tempestivamente agito, salvandogli la vita. Adesso è solamente un brutto ricordo e si spera che Banfi torni quanto prima nel rettangolo di gioco.