“La mia vita gira sulle scommesse”: il giocatore svela tutto in Tv | Calcio di nuovo nel caos

Ennesimo pandemonio nel mondo del calcio. È ritornato il calcioscommesse: Il calciatore rivela ogni dettaglio

Il calcio italiano è purtroppo famoso nel mondo per esser stato macchiato più volte dal calcioscommesse. Non sono bastati il caso Allemandi, il caso Totonero ed il caso Calciopoli ma l’anno scorso abbiamo dovuto far fronte all’ennesimo episodio, che continua ad avere nuovi risvolti.

Il tutto iniziò da quando Fabrizio Corona, noto giornalista della penisola, scrisse pubblicamente i nomi dei calciatori coinvolti, scatenando le reazioni di tutto il mondo. Un accaduto che si rivelò fatale per i citati, che vennero indagati e successivamente puniti.

La Procura di Torino in seguito all’apertura del Vaso di Pandora aprì un’inchiesta, in cui furono chiamati in causa Zaniolo, Tonali e Fagioli. Gli Azzurri erano stati accusati di far parte di un giro di scommesse illecite da miglaia di euro, dietro le quali si sospettava si nascondesse la malavita.

L’esterno dell’Atalanta fu scagionato per mancanza di prove, mentre i centrocampisti di Newcastle Utd e Juvenuts furono squalificati. Il primo ebbe 10 mesi di stop, il secondo 7, con obbligo per entrambi di seguire un corso di riabilitazione presso un terapeuta qualificato, con il fine di sconfiggere la loro ludopatia.

A cuore aperto

Chi si è espresso maggiormente è stato il bianconero, che conseguentemente ha avuto una maggiore attenzione mediatica rispetto all’ex rossonero. Il classe 2001 si è spesso raccontato in una serie di interviste, in cui ha spiegato che questo periodo gli stava rovinando la sua carriera e la sua vita.

Ha raccontato che il tutto è partito per noia. Nonostante sapesse di essere in una condizione fortunata, non era in grado di controllarsi. È stato lui stesso a dire testuali parole: “la mia vita gira intorno alle scommesse. Mi facevo schifo, ma non potevo farne a meno”.

Cadere per rialzarsi

Ad oggi il tutto sembra essere un lontano ricordo per Fagioli, che vuole redimersi divenendo un esempio da seguire per tutte le generazioni. La Juventus ha comunicato che farà uscire un documentario sulla sua storia, che sarà disponibile su Prime Video, piattaforma streaming di Amazon, a partire dal prossimo 26 Novembre.

“L’ultima produzione originale dello Juventus Creator Lab racconta il periodo intercorso tra la squalifica e il ritorno in campo del centrocampista. Una storia dal carattere universale, quella di un ragazzo che realizza il suo sogno, inciampa e intraprende un percorso per rialzarsi. Le scommesse, la squalifica, la gogna mediatica sono gli aspetti più noti di una storia che meritava di essere raccontata in modo più approfondito, senza scivolare in facili sensazionalismi o giudizi superficiali” si legge nella didascalia postata dalla Vecchia Signora. L’obiettivo è far comprendere agli spettatori che c’è sempre un rimedio e che bisogna avere forza nell’affrontare le proprie fragilità ed i problemi che il destino ci pone durante il nostro percorso di vita.