Offerta del Real: Conte lo lascia partire | Rivolta dei tifosi a Napoli

I tifosi napoletani non prendono benissimo la notizia. Conte lo lascia partire: ha deciso di accettare l’offerta del Real Madrid

Nonostante il mese complicatissimo, il Napoli di Antonio Conte è ancora in testa alla classifica di Serie A. Gli Azzurri hanno dovuto affrontare il Milan di Paulo Fonseca, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini e l’Inter di Simone Inzaghi, 3 serissime candidate al titolo.

Da questo trittico ne sono usciti fuori con 4 pt. I primi 3 dati dalla vittoria contro i rossoneri, seppur dimezzati nei titolari tra squalifiche ed infortuni e il restante contro i Campioni d’Italia, impedendogli di eseguire il sorpasso prima della terza Sosta per le Nazionali.

Da questo periodo si è ben capito quale sia l’obiettivo della squadra del mister leccese. Il Presidente Aurelio De Laurentiis, dopo la scorsa annata buia e piena di incertezze, aveva detto che il Napoli sarebbe ritornato a lottare per lo Scudetto ed a prescindere da come finirà, sta mantenendo la sua parola.

Il non disputare una competizione europea sicuramente aiuta in termini di recupero, condizione e gestione, ma dalle ultime partite disputate è chiaro che il Napoli abbia degli elementi fondamentali da sistemare. Non farlo, anche in queste condizioni favorevoli, potrebbe aumentare il rischio di mancare la vittoria finale.

Cambiamenti necessari

Il primo problema è la fase offensiva. Nonostante trovi sempre in un modo o nell’altro di segnare, nelle ultime partite sta mancando la pedina chiave dell’attacco, la punta. Parliamo di Romelu Lukaku, tanto voluto da Conte in estate, ma che non sta dando l’apporto sperato alla squadra.

Fino ad ora ha collezionato 4 gol e 4 assist ma non bastano. Oltre a dover aumentare i numeri manca di continuità nei 90‘ e spesso viene ingabbiato dai difensori avversari. Un problema che spesso complica la risalita della squadra in contropiede, sprecando tante opportunità di rete.

Addio segnato

Il secondo è la fase difensiva. Non c’è dubbio che Alessandro Buongiorno e Amir Rrahmani siano attualmente tra i migliori difensori del campionato, tant’è che la difesa del Napoli è la seconda ad aver subita meno gol, ma non hanno ricambi all’altezza.

Juan Jesus è reduce da una stagione estremamente deludente e non ha la fiducia dell’allenatore, che non reputa pronto nemmeno il suo compagno di reparto, Rafa Marin. Lo spagnolo, arrivato in estate dal Real Madrid non ha convinto, a tal punto da scendere in campo solamente nel match contro il Palermo. La sua avventura partenopea potrebbe chiudersi dopo soli 6 mesi con un incredibile risvolto: dal non giocare a Napoli potrebbe clamorosamente trovare spazio dai Blancos, che potrebbero richiamarlo avendo la coperta corta dopo i gravissimi infortuni di Carvajal e Militao.