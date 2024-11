Crisi Lautaro: accordo accettato con il Manchester | Scambio in attacco da sogno

Crisi Lautaro Martinez, accettato l’accordo con il Manchester United: scambio in attacco, da sogno, con i ‘Red Devils’

Difficile pronunciare la parola “crisi” per un calciatore che, pochi giorni fa, si è classificato al 7mo posto per quanto riguarda l’assegnazione del Pallone d’Oro. Anche se da lui, i tifosi dell’Inter ed anche gli appassionati del Fantacalcio, si aspettano decisamente di più.

In particolar modo qualche gol in più. Fino a questo momento della stagione, tra campionato e Champions League, Lautaro Martinez ha timbrato il cartellino in 6 occasioni (fornendo anche 4 assist) in 15 apparizioni. Ha fatto un po’ meglio il suo collega di reparto, Marcus Thuram.

In questo momento il “Toro” si sta concentrando con la sua Nazionale, in vista degli imminenti match contro Paraguay e Perù, valevoli per le qualificazioni alla prossima edizione della Coppa del Mondo.

Nel frattempo, però, la società nerazzurra studia un importante affare di mercato. Lo stesso che vede come protagonista un altro importante club estero come il Manchester United. Uno scambio da sogno con i “Red Devils“.

Inter, si cerca un vice Lautaro: occhi sull’attaccante dello United

Una stagione a dir poco da incubo quella che sta affrontando il Manchester United. Pochi giorni fa la notizia dell’esonero di Erik ten Hag che non ha mai raccolto tantissime simpatie tra i tifosi della squadra inglese. Al suo posto Ruben Amorim che solamente da poco ha preso in carica il comando del team. Tra i calciatori che, fino a questo momento, hanno deluso le aspettative spunta il nome di Joshua Zirkzee. Il centravanti olandese, uno dei volti nuovi dell’ultima sessione estiva del calciomercato, ha deluso tutti gli addetti ai lavori.

Soltanto un gol (all’esordio in campionato) per l’ex Bologna che è stato pagato anche in maniera profumata: ben 43 milioni di euro. Si sta parlando di un suo possibile ritorno in Serie A per rilanciarsi e per cercare la giusta voglia di ripartire. L’Inter potrebbe mostrare un concreto interesse per lui. Anche perché proprio i nerazzurri sono alla ricerca di un calciatore che possa far rifiatare il loro capitano visto che le soluzioni Arnautovic e Correa non convincono del tutto.

Inter, si punta al ritorno in Serie A del calciatore: non sarà facile

Lo United è disposto a lasciar partire il calciatore anche nella sessione invernale di gennaio. Ma solamente in prestito visto che, come riportato in precedenza, il club ha investito molto su di lui ma fino ad ora è rimasto deluso.

Tra le opzioni che spuntano non c’è solamente quella che riguarda l’Inter, ma anche la Juventus osserva con attenzione la vicenda. Non è un mistero che i bianconeri siano alla ricerca di un centravanti che possa fare da vice a Dusan Vlahovic.