Di Marco al posto di Theo: lo scambio folle è deciso | Tifosi sconvolti

I tifosi delle squadre di Milano sono rimasti increduli dalla notizia: pronto lo scambio tra Dimarco e Theo Hernandez

Federico Dimarco, l’esterno sinistro a tutto campo dell’Inter di Simone Inzaghi, ha avuto una crescita straordinaria. Il classe 1997 è l’esempio lampante di dedizione, gavetta e sacrificio, elementi che l’hanno portato a giocare titolare nella sua squadra del cuore.

Ad oggi, non può che essere considerato tra i migliori al mondo nel suo ruolo. Dimostra sempre più continuità e di essere protagoniosta di prestazioni di altissimo livello, sia con la maglia nerazzurra che della Nazionale, a tal punto che molti farebbero carte false per averlo.

È un giocatore estremamente completo, sia dal punto di vista tecnico, con un incredibile mancino, sia dal punto di vista tattico. Caratteristiche che fanno godere l’Inter, che vuole tenerselo stretto, ma il calciomercato non sembra essere dello stesso avviso.

Dimarco è sempre stato considerato una pedina fondamentale all’interno del progetto di Oaktree e conseguentemente è stato dichiarato incedibile. Ciò potrebbe vacillare a meno di un’offerta irrinunciabile, che parta almeno da 75 milioni di euro, che corrisponde al suo reale valore.

Intreccio di mercato

Non passando sicuramente inosservato, l’ex Parma ha attirato l’attenzione dei migliori top club europei, tra cui il Manchester City di Pep Guardiola ed il Bayern Monaco di Vincent Kompany, con i bavaresi in vantaggio sulla trattativa.

La squadra dell’allenatore belga è alla ricerca di un sostituto all’altezza di Alphonso Davies. Il terzino canadese ha già un accordo di massima con il Real Madrid di Carlo Ancelotti, dunque il Bayern Monaco dovrà correre ai ripari, ponendo Dimarco in cima alla sua lista.

Scambio con i rivali

I Die Roten seguono anche Theo Hernandez. Il terzino francese però, in caso di addio dal Milan, preferirebbe tornare al Real Madrid, attualmente più propenso a chiudere per Davies a parametro zero, commissioni escluse. Chiudendosi le porte per il Blancos, il classe 1997 potrebbe rinnovare con il Diavolo, nonostante ad oggi ci sia ancora distanza tra le due parti.

Il suo contratto da 4 milioni di euro a stagione scade a giugno 2026, ma il difensore più prolifico della storia dei rossoneri vorrebbe prolungarlo, adeguando l’ingaggio. La richiesta è di circa 7 milioni di euro, stessa cifra percepita da Rafael Leao, divenendo così il calciatore più pagato della rosa. Una mossa che non farebbe di certo piacere ai cugini nerazzurri, tantomeno ai tifosi, che a quel punto subirebbero il pressing dei tedeschi e rischierebbero di salutare definitivamente Dimarco.