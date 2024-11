L’arbitro attacca la capolista in diretta: “M**de” | Sospeso in Serie A

Duro attacco dell’arbitro, in diretta, nei confronti della capolista: “M**de”. Decisione inevitabile ed imminente: sospeso

Se non si tratta di un vero e proprio scandalo allora poco ci manca. Fatto sta, però, che la vicenda che vede come protagonista il noto arbitro sta facendo il giro della rete ed, allo stesso tempo, sta indignando tutti.

In particolar modo il top club ed il suo allenatore che sono stati presi di mira dal fischietto. Quest’ultimo, infatti, in un video che è diventato virale non riempie affatto di complimenti la squadra ed il suo coach apostrofandoli con una parolaccia: “M**rde“.

Una situazione che ha fatto scattare l’allarme tra i vertici alti della Federazione che, dopo una attenta analisi, non hanno avuto alcun dubbio: hanno deciso di sospendere, con effetto immediato, l’arbitro.

Di conseguenza non si è fatta attendere la difesa da parte del fischietto che avrebbe dato la colpa all’intelligenza artificiale, autrice secondo lui del video incriminato. Le indagini, comunque, continuano ad andare avanti. Non sono da escludere altri colpi di scena in questa vicenda.

Arbitro contro la capolista ed il suo allenatore, sospeso con effetto immediato

Una notizia scandalosa quella che arriva dal Regno Unito, in particolar modo dalla Premier League dove non si sta parlando d’altro se non della vicenda che vede come protagonista (in negativo) David Coote. L’arbitro, nel massimo campionato inglese dal 2018, è apparso in un video (in compagnia di un’altra persona) in cui prende di mira il Liverpool ed il suo allenatore, Jurgen Klopp. Tra l’altro aveva arbitrato i ‘Reds’, prima dello stop dei campionati per le Nazionali, contro l’Aston Villa con vittoria dei primi per 2-0.

Nel filmato, diventato oramai virale, prende di mira il Liverpool definendoli come “M**de“. Di conseguenza sembra che parli male anche dell’ex allenatore, Jurgen Klopp. La PGMOL (Professional Game Match Officials Limited) ha fatto sapere che questo filmato è diventato virale grazie ad alcune persone molto vicine al fischietto inglese. Non è da escludere, a questo punto, che il video possa essere stato girato diversi anni fa. Possibile dopo la fine del match tra Liverpool e Burnley (1-1) in cui Klopp non le aveva mandate a dire a Coote.

Guai per il noto arbitro, accuse pesantissime: ora rischia grosso

“Ho dato una bella lezione quando li ho arbitrati contro il Burnley durante il lockdown. Klopp mi ha accusato di mentire, è un co****ne“. I vertici alti arbitrarli, dopo aver visto il video, non hanno perso tempo ed hanno deciso di sospendere, con effetto immediato, David Coote. Successivamente hanno precisato che non rilasceranno alcun tipo di dichiarazione in merito a questa vicenda.

Nel filmato che sta spopolando in rete gli viene chiesto cosa pensi del manager tedesco. La risposta non si fa attendere: “Non ho alcun interesse nel parlare con qualcuno così fot******nte arrogante. Faccio del mio meglio nel non parlargli, s***zo tedesco. Per farla breve Klopp è uno st***zo, mentre il Liverpool è composto da fo***ti idioti“. La sua carriera in Premier rischia di rovinarsi per sempre.