Lo United si prende il bianconero: Giuntoli esce sconfitto | Offerta troppo alta

La Serie A perde ancora una volta dinanzi allo strapotere economico della Premier League: sfuma l’obiettivo, Giuntoli perde contro lo United

Nonostante non siamo ancora alla metà di Novembre, la dirigenza della Juventus è già proiettata alla prossima sessione di calciomercato invernale. La rivoluzione della rosa attuate in estate sembra non bastare, urge intervenire sull’organico.

Dal mercato estivo sono state soddisfatte tutte le richieste di Thiago Motta, al quale Giuntoli ha dato carta bianca, ma manca ancora qualche tassello. Malgrado ciò, la Vecchia Signora ha cambiata totalmente filosofia, i cui risultati sono più che positivi.

In campionato è tra le contendenti per la vittoria finale, in Champions League ha conquistata 7 pt su 12 disponibili. Non male per un allenatore alla sua prima esperienza in una big, che però necessita di più soluzioni per affrontare tutte le competizioni di questa stagione.

L’obiettivo è portare a Torino giocatori giovani, sui quali costruire le fondamenta future del club e soprattutto volenterosi di vestire la maglia bianconera. Come per la maggioranza dei colpi messi a segno in estate, le cui trattative si sono sbloccate proprio per la loro volontà.

Poco budget a disposizione

Lo scoglio più grande da sorvolare è il budget. In estate è stata investita una cifra enorme, situazione che il club non può emulare nel mese di gennaio. Il tutto dipenderà molto dalle cessioni, con molti esuberi in procinto di esser piazzati, tra cui Kostic e Arthur.

Oltre a trovare un nuovo difensore dato l’infortunio di Bremer che lo terrà fuori tutta la stagione e la condizione fisica precaria di Danilo, il club bianconero è alla ricerca di un nuovo attaccante. Milik è ancora fuori dai giochi e Vlahovic ha bisogno di un ricambio, o di qualcuno che possa affiancarlo nel momento clou della stagione.

Nuovo prospetto

Il profilo individuato è un calciatore che milita nello Sporting, squadra attualmente allenata da Ruben Amorim, a punteggio pieno in campionato e prima nel girone unico di Champions League. Si tratta di Geovany Quenda, portoghese di origine guineana che può giocare in tutti i ruoli offensivi e all’occorrenza anche mezzala.

Il classe 2007 ha stregato tutto il mondo con le sue prestazioni, tanto da esser seguito, oltre che dalla Juventus, dai top club della Premier League. Su di lui il Liverpool di Slot, il Manchester City di Guardiola ed il Manchester United di Van Nistelrooij, che a breve diventerà proprio di Amorim. Per intavolare la trattativa ci sarà bisogno di attendere che compia 18 anni, ma sembra siano in vantaggio i Red Devils, avendo presentato un’offerta così alta che un club di Serie A non può sognarsi minimamente di pareggiare.