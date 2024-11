Osimhen, bastano 40 milioni | Napoli beffato: va alla rivale storica

Il calciatore, ormai in rotta con il Napoli, potrebbe presto lasciare la squadra definitivamente. Per lui bastano 40 milioni: ne approfitta una rivale storica?

È stata una delle telenovela più discusse e chiacchierate dello scorso calciomercato estivo. Il tira e molla tra Osimhen e il Napoli ha alimentato malumori da entrambe le parti, fino ad arrivare alla separazione momentanea.

Il calciatore nigeriano alla fine è andato in prestito al Galatasaray. Una destinazione ultima, quella della Turchia, presa in considerazione solo alla luce della decisione di De Laurentiis di non cedere alle pretese dell’entourage del calciatore.

Ma ora le strade tra Osimhen e il Napoli – ormai dissestate quasi irrimediabilmente – potrebbero separarsi definitivamente. Adesso c’è una storica rivale che potrebbe provarci per l’attaccante nigeriano, approfittando del costo al ribasso. Per portare a casa la punta del Napoli, infatti, potrebbero bastare 40 milioni.

La rivale del Napoli in corsa per Osimhen

La Juventus starebbe pensando a Victor Osimhen. Le prestazioni di Duasan Vlahovic piacciono alla dirigenza dei bianconeri, ma la trattativa per un rinnovo contrattuale sembra essere ancora in stallo. Inoltre, l’assenza per infortunio da parte di Milik fa sorgere l’esigenza di un nuovo rinforzo per il reparto offensivo.

Giuntoli potrebbe dunque provare a fare un’offerta al Napoli, sperando che dopo una stagione al Galatasaray – anonima, almeno dal punto di vista del calcio europeo – il valore del nigeriano possa ridursi drasticamente. Se il prezzo dovesse convenire, il ds bianconero potrebbe portare avanti la trattativa con De Laurentiis e regalare a Motta una nuova punta per il suo attacco.

Offerta di 40 milioni

Ma non solo la Juventus. Per Osimhen potrebbe provarci lo stesso Gaatasaray. Per la squadra turca il 25enne nigeriano è un vero e proprio gioiello e vorrebbe provare a parlare con il Napoli per arrivare ad un acquisto definitivo. Secondo quanto riportato da Sozcu, il club turco starebbe pensando di trattenere il giocatore del Napoli.

Il Galatasaray potrebbe dunque presentare a De Laurentiis un’offerta di circa 40 milioni – salendo fino a 50 – per poter acquistare il cartellino del giocatore. Ad oggi si tratta di cifre che non soddisfano le esigenze della dirigenza napoletana, ma potrebbe essere una base di partenza per un futuro accordo.