Tradimento deciso: dal Psg alla Juventus | I tifosi insorgono col giocatore

Il calciatore accostato ai bianconeri. Adesso il suo trasferimento dal Psg alla Juventus è tutt’altro che impossibile.

Nonostante un buon inizio di campionato la Juventus si è trovata già ad ottobre a fare i conti con una lista molto lunga di infortunati. Il colpo più duro è senza dubbio il ko di Gleison Bremer, che sarà indisponibile con ogni probabilità tutta la stagione.

Ma anche il lungo stop di Arkadiusz Milik, che ha privato Dusan Vlahovic di un sostituto ideale per rifiatare, sta causando problemi non da poco per le scelte di mister Thiago Motta.

Una situazione che spingerà il ds Cristiano Giuntoli a ritornare sul mercato già durante il mese di gennaio. Nelle scorse ore sono infatti arrivate voci insistenti dalla Francia. Numerose indiscrezioni parlano infatti di un trasferimento imminente del giocatore dal Psg alla Juventus. Vediamo di chi si tratta.

Pronto l’asse Parigi-Torino

È quello di Randal Kolo Muani il nome caldo delle ultime ore. L’attaccante francese del Paris Saint-Germain non è riuscito a conquistare il posto da titolare nella formazione parigina e sta faticando molto a trovare spazio. Una situazione che ha portato i dirigenti della squadra francese a valutare la possibilità di cederlo in prestito già a partire da gennaio.

Un modo per trovare spazio e minuti nelle gambe, che potrebbe trovare quindi la Juventus alla finestra. Kolo Muani potrebbe infatti essere il rinforzo ideale per offrire una valida alternativa a Vlahovic, visti i continui infortuni di Milik.

Un trasferimento già a geannio

Ad avvalorare la tesi di un possibile trasferimento dal Psg alla Juventus è la stampa francese. La società parigina sarebbe infatti disposta a parlare con i bianconeri per trattare un trasferimento di Kolo Muani già a gennaio, magari con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Una possibilità che ha scatenato i tifosi bianconeri, i quali vedono nel giovane francese un ottimo profilo per rafforzare il reparto offensivo. Per il momento la trattativa tra le due società non è nemmeno iniziata e per ora si tratta solo di indiscrezioni, ma nei prossimi giorni potrebbero esserci importanti novità.