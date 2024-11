Chiesto il rinvio della gara immediato: slitta tutta la gioranta di Campionato

Il rischio che venga posticipata tutta la giornata di campionato è forte: già richiesti due rinvii alla lega

Sono tante le motivazioni per cui una partita di calcio può esser rinviata. Tra le più comuni, troviamo le condizioni meterologiche, che in determinati casi rendono impossibile o poco sicuro il regolare svolgimento dell’evento.

Il regolamento, in particolare quello della FIFA, conferisce completa discrezionalità al direttore di gara, che può decidere se ci siano o meno i presupposti per iniziare una partita o per continuarla nel caso in cui sia stata improvvisamente interrotta.

In presenza di neve o fango, si valutà la viabilità del pallone sulla sfera di gioco, con l’obiettivo di prevenire gravi infortuni ai calciatori. Situazione differente in presenza di ghiaccio, dove non c’è nessuna valutazione da fare ma è d’obbligo rinviarla.

C’è la possiblità di valutare la proroga anche in caso di venti forti, che possono mutare le traiettore, o di visibilità, in caso di nebbia. Come ultima casistica ci sono le pioggie o gli allagamenti, dove può accadere addirittura che il pallone non rimbalzi o si fermi nelle pozzanghere, impedendone il regolare rotolamento.

Giorni drammatici

A proposito di allagamenti, il fenomeno atmosferico è stato protagonista nell’ultima settimana della strage di Valencia. La città spagnola è stata sfortunatamente colpita da una fortissima pioggia nominata DANA, che ha distrutto interi paesi ed ha provocato migliaia di vittime.

L’intera provincia è in ginocchio e tutto il mondo, sia fisicamente, che tramite i social, sta offrendo la sua solidarietà. Una situazione così drammatica non può che portare al totale arresto del campionato per la società giallorossa, che attualmente ha altre priorità.

Gare da rinviare

Così come è accaduto negli scorsi giorni per il match de La Liga tra Valencia e Real Madrid, gli Els Che stanno chiedendo alla Federazione Spagnola di non disputare nemmeno le altre gare in programma per il prossimo fine settimana contro Espanyol e Tenerife.

Nel comunicato si legge:“È passata solo una settimana dalla catastrofe della DANA e la situazione è ancora molto grave. Entrambi i club ringraziano per la comprensione e l’empatia mostrata da La Liga, dalla Federcalcio spagnola e dai nostri rivali e manteniamo il nostro fermo impegno a continuare ad aiutare tutti i comuni interessati della provincia di Valencia”. Una richiesta che sarà accettata senza alcun problema, data la gravissima situazione che il popolo sta vivendo, con la speranza che questa catastrofe abbia fine quanto prima.