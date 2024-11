Zirkzee, bocciatura del nuovo tecnico: tutto fatto per portarlo in Italia a gennaio

Zirkzee non si sta integrando al meglio in Premier League e potrebbe tornare in Italia già a gennaio, ecco il club che sembra più interessato

Joshua Zirkzee è stato uno dei giocatori rivelazione dello scorso campionato. Grazie alle sue reti e giocate, ha guidato il Bologna allo storico traguardo della qualificazione in Champions League. Il centravanti ha poi trovato l’accordo economico con il Manchester United a luglio, trasferendosi in una serie molto diversa tatticamente come la Premier League.

L’ambientamento non è stato dei migliori, con tutta la squadra che ha iniziato nel peggiore dei modi la stagione, con Erik ten Hag che è stato esonerato dopo che il club era sprofondato al 14esimo posto in classifica, un piazzamento indegno per la storia e le ambizioni dei Red Devils.

In un contesto così complicato, Zirkzee ha fatto fatica a integrarsi e mostrare il proprio talento. L’investimento pari a 42 milioni di euro non è stato, al momento, fruttuoso. Dopo l’Europeo la punta è arrivata in Inghilterra sovrappeso e questo ha reso più difficile assimilare il carico di lavoro e trovare la giusta condizione fisica.

Il Manchester ha più bisogno di un attaccante d’area di rigore mentre Joshua è un centravanti atipico e a cui piace giocare negli spazi. Il classe 2001 non è il bomber che i tifosi del Manchester si aspettavano e l’errore va additato anche alla dirigenza che ha deciso di metterlo sotto contratto.

Il Manchester United ha cambiato allenatore, Zirkzee chiede più spazio

L’United aprirà un nuovo ciclo con l’arrivo in panchina di Amorim. Il tecnico portoghese valuterà Zirkzee e, nel caso in cui non lo ritenga funzionale al proprio gioco, potrebbe palesarsi l’occasione di spedirlo in prestito durante la sessione invernale.

A gennaio Joshua rappresenterebbe un affare utile per le squadre che competono per la vittoria dello scudetto e che lo avevano già trattato prima che decidesse di trasferirsi in Inghilterra.

Zirkzee può tornare in Italia, ecco in quale squadra

In particolar modo, Zirkzee potrebbe vestire la maglia della Juventus, trovando di nuovo come allenatore Thiago Motta che ha saputo valorizzarlo al massimo. Un colpo che i bianconeri ipotizzano data la mancanza di alternative al centro dell’attacco e con Dusan Vlahovic chiamato a fare gli straordinari.

Un prestito agevolerebbe la trattativa, con un diritto o un obbligo di riscatto da inserire nell’accordo tra i due club e da pagare in più tranche.