“Ero ubriaco in Champions League”: scoppia il caso a Milanello | Terzino mandato via, ha le valigie in mano

La notizia ha lasciato spazientiti i tifosi del Milan che chiedono a gran voce la sua cessione, ha giocato il match decisivo di Champions League da ubriaco

Il Milan ha subito una scottante eliminazione ai playoff di Champions League. A San Siro doveva recuperare una rete di svantaggio nel ritorno dei playoff in cui aveva di fronte il Feyenoord. La partita sembrava essersi messa subito nella direzione giusta, con il goal dopo pochi secondi di Santiago Gimenez, bomber messicano ed ex turno, ingaggiato durante la finestra di riparazione proprio dagli olandesi.

I rossoneri hanno fallito diverse chance di raddoppiare, fino al secondo giallo sventagliato nei confronti di Theo Hernandez che ha costretto gli uomini guidati da Sergio Conceicao a prestare maggiore attenzione alla linea difensiva e abbassare il proprio baricentro.

E a metà della ripresa è arrivata la rete che ha permesso al Feyenoord di staccare il pass per gli ottavi di finale della massima competizione europea, dove il calendario ha regalato un’altra trasferta a Milano, visto che l’avversario sarà l’Inter.

Poteva esserci un altro derby di Coppa, dopo quello della semifinale dell’edizione 2023, in cui, ad avere la meglio furono i nerazzurri di Inzaghi, in grado di vincere entrambe le sfide. Destino diverso accadde vent’anni prima, con i rossoneri che poi vinsero il trofeo, al termine di una finale tutta italiana, contro la Juventus.

Ha confessato tutto, ammette il suo errore

Ha giocato per entrambe le squadre di Milano un terzino di spinta come Francesco Coco, autore di una carriera importante, interrotta all’età di soli 30 anni.

Si è raccontato a So Foot in un’intervista in cui non sono mancati aneddoti, di una parentesi calcistica in cui si è fatto notare non solo per le sue prestazioni ma anche per un comportamento non sempre professionale.

Ubriaco in campo per il match di Champions

Uno di questi riguarda una vittoria prestigiosa del suo Milan, nel girone di Champions, a settembre 2000, a Barcellona: “Sono state tante le partite in cui non ho dormito la notte prima. Due giorni prima di questa partita sono uscito fino alle 7, sono tornato a casa, ho preso la borsa, mi sono lavato i denti e sono partito per Spagna. Ero ancora ubriaco. Eppure ho giocato una delle partite più belle della mia carriera“.

Preferiva uscire e divertirsi perché in questo modo alleggeriva la pressione: “Sono arrivato il giorno della partita con la mente leggera. Ero libero nella mia testa, lo stress è una delle peggiori malattie del mondo“.