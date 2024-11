Operazione immediata al ginocchio: è grave | La stella in Serie A si opera a Roma

Non c’è più pace per il calciatore di Serie A: operazione al ginocchio confermata, tempi di recupero lunghissimi

Non sono passati neanche 3 mesi dall’inizio della stagione 2024/2025, ma la lista degli infortunati è lunghissima. Questo tema sta venendo trattato ogni giorno sempre di più, sia dai calciatori, che dai membri delle società stesse, che non ne possono più di questo continuo sovraccarico.

I calciatori sono in procinto di scioperare, con l’obiettivo di ridurre drasticamente l’eccessivo numero di partite da disputare. L’allarme è scattato: sono troppi pochi i giorni a disposizione per riposare a causa dei continui impegni sul calendario.

La stagione calcistica corrente rappresenta un vero e proprio pericolo per la salute degli atleti. Hanno terminato Copa America ed Europei con le Nazionali a sole 2 settimane dal ritorno coi club, nelle cui competizioni hanno nuovaente aumentato il numero di gare totali.

Il format della Champions League, dell’Europa League, della Conference League e del Mondiale per Club è mutato. Un cambiamento che punta sempre più verso un’idea di calcio moderno, che diventa però sempre meno sostenibile sul piano fisico.

A rischio

La maggioranza dei calciatori attualmente indisponibili, rischia addirittura la propria carriera. Questo perchè hanno subito gravissimi infortuni ai crociati o ai menischi delle ginocchia, che indipendentemente dai danni che recheranno, li faranno rimanere fuori per tutta la stagione.

Ci sono squadre che arrivano a giocare circa 70 partite in totale, un numero così spropositato che oltre alle condizioni mentali e fisiche dei calciatori stessi, danneggia anche lo spettacolo offerto agli spettatori paganti negli stadi o da casa tramite le piattaforme streaming.

Ennesimo stop

Alle tante vittime di questi primi mesi, si è aggiunto Gaetano Castrovilli, centrocampista della SS Lazio. Il classe 1997, trasferitosi la scorsa estate nella Capitale a parametro zero dopo aver vestito per molti anni la maglia della Fiorentina, ha dato forfait per l’ennesima volta, prolungando la durata di un periodo molto sfortunato che non sembra mai aver fine.

Il club biancoceleste ha comunicato che il calciatore di Serie A, in seguito agli esami strumentali effettuati presso la Clinica Villa Mafalda, dovrà essere sottoposto ad un intervento chirurgico. La diagnosi ha rivelato una lesione a carico del menisco mediale dell’arto sinistro riportata nel corso di una partita di allenamento, i cui tempi di recupero devono ancora essere pronunciati. Per lui sarà la terza operazione dopo la prima nel 2022 e la seconda nel 2023, interrompendo la sua esperienza con la Lazio, durata fino ad ora solamente 120‘ totali.