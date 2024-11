Figuraccia in Champions, arrivano le dimissioni | Il big lascia il club all’improvviso

La clamorosa sconfitta in Champions League si è rivelata fatale: l’allenatore rassegna le dimissioni dopo la pessima prestazione

Con il termine delle partite di mercoledì 7 novembre si è definitivamente conclusa la quarta giornata di UEFA Champions League. Siamo esattamente alla metà, con altre 4 gare da disputare, al termine delle quali scopriremo chi andrà alle fasi ad eliminazione diretta.

Tanti gol, tanto spettacolo e soprattutto tante sorprese, nella competizione più magica per club. Iniziamo dalle italiane, la cui maggioranza non ha minimamente deluso e si è confermata nelle zone alte della classifica, a parte il Bologna, che continua a far fatica ad ingranare.

In primis le vittorie. Il Milan di Fonseca ha dominato ed espugnato il Santiago Bernabeu, vincendo con un netto 1-3 vs Real Madrid, così come l’Inter di Inzaghi, che ha trionfata a San Siro contro l’Arsenal. L’Atalanta conferma la sua grandezza europea dopo l’Europa League conquistata la scorsa stagione, battendo lo Stoccarda per 0-2. ù

Risultati amari per la Juventus di Motta e il Bologna di Italiano. I bianconeri hanno pareggiato immeritatamente contro il Lille, vedendosi annullare anche due reti, mentre i rossoblù hanno perso allo scadere contro l’As Monaco, rimanendo ad un solo punto in classifica.

La doppia faccia delle big

In ottica estera, il Celtic batte 3-1 il Lipsia orfano di Xavi Simons, il Dortmund ed il Bayern Monaco vincono di misura per 1-0 contro Sturm Graz e Benfica, lo Shaktar trionfa 2-1 sullo Young Boys, il Barcellona stravince 5-2 sulla Stella Rossa e continua la favola Brest, che batte 2-1 lo Sparta Praga, piazzandosi quarta.

Il Feyenoord vince 3-1 sul Salisburgo, mentre il loro ex allenatore, Arne Slot, schianta per 4-0 il Bayer Leverkusen con il suo Liverpool. L’Aston Villa perde 1-0 per un errore clamoroso di Mings, il PSG cade all’ultimo contro l’Atletico Madrid per 2-1 ma la più grande sorpresa è stata il Manchester City, che perde la terza partita consecutiva, eguagliando il record in negativo del 2019, per 4-1, contro lo Sporting di uno straordinario Gyokeres.

Dimissioni firmate

La squadra di Pep Guardiola non sta vivendo affatto un buon periodo. L’ennesima sconfitta ha lanciato un segnale d’allarme, con i tifosi dei Citizens preoccupati per il futuro del club. La sponda blu di Manchester non è stata l’unica società a fare una figuraccia in Champions League; ad essa si aggiunge l’Al-Ain, protagonista di una pessima prestazione nell’AFC Champions League Elite.

Si tratta della massima competizione asiatica per club, la cui detentrice è proprio la squadra di Hernan Crespo, che non ha saputa resistere allo strapotere dell’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo e Stefano Pioli, vittoriosi per 5-1 al termine della gara. L’ex attaccante di Parma, Inter, Milan e Chelsea ha deciso di dimettersi in seguito al fallimento, dichiarando la fine della sua avventura in Arabia Saudita solamente dopo un anno.