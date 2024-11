Lo ha preso la polizia: il giocatore di serie A accusato di violenza | Si voleva togliere la vita

Il calciatore di Serie A non l’ha scampata, è stato accusato di violenza sessuale: è già intervenuto il corpo di Polizia

Il mondo del calcio è un ambito in cui gira un quantitativo di denaro inquantificabile. Conseguentemente i calciatori, essendo i protagonisti e coloro i quali danno vita a questo sport, vengono pagati profumatamente. Una vita decisamente agiata, che però ha anche i suoi enormi svantaggi.

Come si suol dire, non è tutto oro quel che luccica. Oltre a non avere un minimo di privacy ed essere costantemente sotto i riflettori non potendosi godere la più semplice quotidianità, si ritrovano spesso coinvolti in dei casi in cui rischiano addirittura la loro carriera.

Nello specifico si fa riferimento alle denunce per violenze o per stupro. Negli ultimi 2 anni è un fenomeno che è incredibilmente incrementato, chiamando in causa soprattutto i calciatori più famosi come Mbappè, Neymar, Dani Alves, Mendy e così via.

Scandali che inevitabilmente sconvolgono l’ambiente in cui il calciatore si trova ed anche lui stesso, essendo sottoposto continuamente ad indagini. A maggior ragione se nella maggioranza degli episodi ultimamente accaduti, si tratta solo di uno stratagemma per ricevere un’ingente somma di fondi dall’atleta.

Voglia di tutelarsi

Per questo motivo, i calciatori stanno correndo ai ripari. Il primo metodo l’hanno adottato quelli del campionato spagnolo, La Liga, che prima di avere un rapporto intimo con il loro partner, per tutelare la loro immagine, le fanno firmare un pre contratto.

Il documento, non si limita unicamente a riportare il consenso della persona in questione, ma anche le parti del corpo coinvolte, il tipo di atto e se sia previsto o meno il dirty talk. Clausole assurde, che hanno scioccato la Spagna, ma che si rivelano l’unico modo per non incombere in seri problemi.

Ennesimo accusato

Non è passata neanche una settimana dall’ultimo caso, eppure c’è l’ennesimo accusato. Questa volta però il caso sembra essere più importante del previsto e riguarda un calciatore, la cui identità non è stata ancora rivelata, che milita in uno dei top 5 campionati europei.

Parliamo della Serie A inglese, la Premier League, che attualmente è sotto shock. Il suddetto era già stato arrestato nel 2022, ma in seguito alla quarta querela ricevuta, la Polizia ha deciso di riaprire nuovamente il caso e di continuare con gli interrogatori. I crimini commessi risalirebbero tra il 2021 ed il 2023, periodo in cui è stato denunciato dalle altre 3 ragazze, ma ciò non gli aveva impedito di continuare la sua professione. Una delle accusatrici ha spiegata che per ciò che ha vissuto ha più volte pensata di togliersi la vita e spera che tutta la verità venga a galla, cosìcchè la giustizia faccia il suo corso.