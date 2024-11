Problemi cardiaci: morto davanti ai compagni | Addio al campione del Mondo

Una perdita gravissima nel mondo del calcio. I problemi cardiaci hanno avuto la meglio: addio allo storico campione

Il calcio è uno degli sport più amati al mondo, capace di trasmettere un quantitativo enorme di emozioni. Come in tutto, queste possono essere positive o negative, ma di fronte a questa notizia gli appassionati non accenneranno di certo un sorriso.

Nello specifico, parliamo dell’ennesima perdita. Troppi calciatori nell’ultimo periodo ci stanno lasciando prematuramente, soprattutto nel pieno della loro giovinezza, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore dei loro tifosi.

Questi atleti ci hanno lasciato ricordi indelebili impressi nella nostra mente. Hanno arricchito i nostri weekend calcistici, portandoci una gioia e momenti di passione così grandi che verranno certamente ricordati anche fuori dal campo.

Purtroppo la vita è imprevedibile e sono spesso sempre i migliori ad andarsene. È solamente il Creatore a decidere quando è arrivata la nostra ora, non ci si può far nulla, se non omaggiarli e farli vivere per sempre a modo nostro.

Dai sogni alle fatalità

Tra i luoghi più comuni in cui passano a miglior vita, c’è proprio il campo da gioco. Un vero e proprio paradosso considerando che quella lunga distesa di manto erboso sia stato il teatro dei loro sogni fin da bambini, per poi rivelarsi la loro più grande fatalità.

La maggioranza di quest’ultimi sono stati traditi dal loro cuore, proprio quello che ardeva di amore di bramosia per questo sport. A volte il destino è crudele e nonostante non riusciamo a darci una spiegazione, siamo costretti forzatamente ad accettarlo.

Addio campione

Il calcio mondiale piange la scomparsa di un campione. Si tratta di Gift Atulewa, ex attaccante della Nigeria Under 20, vice Campione del Mondo. Il classe 1986 è entrato nella storia della sua Nazione per esser stato in grado di raggiungere la finale della competizione, persa successivamente contro l’Argentina di Lionel Messi, autore di una doppietta.

Il calciatore, oltre ad aver contratto la malaria al ritorno da un viaggio in Costa d’Avorio, soffriva di problematiche cardiache legate ad una perenne pressione alta. Le sue condizioni si sono aggravate lunedì mattina, giorno in cui è stato trasportato d’urgenza in ospedale, per poi decedere la notte stessa, come riportato dalla Delta State Football Association. Una vera e propria maledizione per la Nigeria, che perde il suo terzo calciatore di quell’impresa. Oltre ad Atulewa, ha dovuto dire addio nel 2011 al 25enne Olufemi Adebayo e nel 2019 al 31enne Isaac Promise.