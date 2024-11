Scaricato anche da Ranieri: offerta da Madrid | Primo big con le valigie

Dopo l’arrivo di Ranieri sulla panchina della Roma, potrebbe arrivare il primo addio per un big con un’offerta da Madrid.

La Roma ha scelto – ancora una volta – Claudio Raneri come allenatore della squadra giallorossa. Il tecnico romano prenderà le redini della squadra per la terza volta nella sua carriera, ma sarà chiamato ad affrontare una situazione tutt’altro che semplice.

La squadra giallorossa sta affrontando probabilmente uno dei momenti più difficili della sua storia recente e l’allenatore giallorosso sarà chiamato a prendersi delle grosse responsabilità.

Ma le prime novità dopo l’arrivo di Ranieri sembrano poter già arrivare in ambito di calciomercato. Dopo l’inizio della nuova era a Roma del tecnico ex Cagliari, potrebbe arrivare il primo addio da parte di uno dei big giallorossi, a seguito di un’offerta da Madrid. Vediamo di chi si tratta.

Un addio da parte di un big?

Mentre a Roma l’aeroporto della città si riempie di tifosi felici di accogliere il nuovo allenatore, a Madrid l’aria è molto più tesa. Il Real, infatti, sta soffrendo in campionato e – nonostante l’ingente investimento nell’acquisto di Mbappé – fatica a raggiungere risultati positivi anche in Champions League.

Colpa forse dell’estrema fragilità difensiva – evidenziata soprattutto nella sfida di Champions persa contro il Milan – che attualmente Ancelotti non riesce a risolvere. Ma proprio per questo potrebbero esserci presto delle novità in chiave mercato. Secondo il giornalista francese Abdellah Boulma, il Real Madrid sarebbe interessato a Evan Ndicka, difensore e big della Roma di Ranieri.

Offerta in arrivo?

Se dovesse esserci un’offerta da parte del Real Madrid per l’acquisto di Evan Ndicka, la Roma potrebbe pensarci e avviare una trattativa. Il parigino è uno dei pilastri della difesa della Roma, collezionando ben 15 presenze per un totale di 1.350 minuti. Tuttavia, alla luce delle pessime prestazioni della squadra, la società non considera incedibile praticamente nessuno nella rosa.

Ndicka è legato alla Roma fino a per altri quattro anni, con un contratto che scadrà a giugno del 2028. Il difensore francese è stato infatti acquistato a parametro zero nel luglio del 2023. Un’eventuale offerta in arrivo da parte – del ricco – Real Madrid, potrebbe infatti essere un’occasione unica per mettere a frutto una plusvalenza notevole.