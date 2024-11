“Ha avuto un ictus”, ct portato immediatamente in ospedale | Nazionale sconvolta

IL CT ha avuto un malore, è stato trasportato immediatamente in Ospedale: tutti i giocatori sono sconvolti dalla notizia

Non è un periodo propriamente fortunato per chi è coinvolto nel mondo dello sport, che siano giocatori, allenatori o lo staff. Ed il tutto ricade proprio nella terza sosta per le Nazionali, che sta bloccando nuovamente il campionato per i match di Nations League e di qualificazioni sudamericane al Mondiale 2026.

La lista dei convocati per queste competizioni internazionali è lunghissima, sono ben 187. Un elemento che fa sicuramente storcere il naso ai tifosi ed i club stessi, che vivono con timore questa pausa, con il pericolo che i loro calciatori possano gravemente infortunarsi.

Lo si è già potuto ben constatare con Juan Cabal, terzino colombiano della Juventus, che con i Los Cafeteors ha rimediato una lesione al legamento crociato del ginocchio sinistro. Un infortunio che implica che la sua stagione sia automaticamente finita.

Ennesima perdita per il calcio, che soprattutto in questa stagione ha visto compiersi una vera e propria strage. L’ex Hellas Verona è solamente uno dei tanti che hanno subito in questi mesi il medesimo infortunio, il che conferma che non è più una casualità: va ridotto drasticamente il numero di partite da disputare.

Tanta paura

Sembra una vera e propria maledizione, perchè stanno accadendo tanti avvenimenti spiacevoli che interessano questo mondo anche e soprattutto extra campo. Pochi giorni fa è stato ricoverato il mister della Lazio, Marco Baroni, in seguito ad un malore, che ha suscitato tanta paura alla sua famiglia e ad i suoi calciatori.

Il mister, che sta disputando fino da ora una incredibile stagione alla guida dei biancocelesti, ha accusato delle fortissime fitte allo stomaco mentre era in un ristorante. D’urgenza è stato trasportato in Ospedale per gli accertamenti, ma fortunatamente l’allarme è rientrato ed è già ritornato a Formello.

Comunicato shock

Oltre Baroni, anche un altro allenatore di rilievo è stato vittima di un episodio tutt’altro che gradevole. Parliamo di Gregg Popovich, CT per 2 volte della Nazionale degli Stati Uniti, che è stato costretto momentaneamente a ritirarsi dal Basket, con le tempistiche per un suo ritorno attualmente indefinite.

Poco dopo aver lasciato la panchina dei San Antonio Spurs, il 75enne, così come comunicato dal club, ha subito un leggero ictus a poche ore dall’inizio del match tra Minnesota e Timberwolves. Secondo le ultime notizie trapelate, attualmente non dovrebbe essere in pericolo ed ha iniziato un programma di riabilitazione per tornare in forza quanto prima. Al suo posto il 37enne Mitch Johnson, che non avrà vita facile nel sostituire un colosso come Popovich ma che farà di tutto per sostituirlo a dovere, aspettandolo a braccia aperte nel caso in cui riesca definitivamente a tornare.