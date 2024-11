Forfait in Nazionale: l’azzurro diserta | Il ct adesso è senza attaccanti

Ancora uno stop per un altro giocatore. Ora anche quest’azzurro diserta e annuncia il forfait in Nazionale.

Con la Serie A che si ferma per una settimana per lasciare spazio alla pausa Nazionali, iniziano le opportunità delle rispettive selezioni per disputare gli impegni programmati per questa stagione.

Tuttavia, come spesso accade per le squadre di club, anche per le Nazionali c’è spesso da fare i conti con l’incubo degli infortuni.

Questa volta è il caso di un promettente giovane azzurro che si è visto costretto a dare forfait in Nazionale. Il calciatore dovrà disertare il ritiro e non potrà rispondere presente alla chiamata del ct. Vediamo di chi si tratta.

Annunciato il forfait in Nazionale

Luca Koleosho, giovane attaccante de Burnley, sarà costretto a dare forfait per la prossima tornata degli impegni internazionali per l’Under 21. Koleosho, tra i talenti più brillanti della sua generazione, non potrà quindi rispondere alla convocazione del ct Carmine Nunziata. La sua indisponibilità getta la squadra in pesante difficoltà per quanto riguarda il reparto attaccanti.

Per le prossime amichevoli della Nazionale italiana under 21, infatti, ci saranno delle assenze importanti. Contro Ucraina e Francia, mister Nunziata dovrà fare a meno di Koleosho ed Edoardo Bove. Il ct dovrà quindi riorganizzare l’attacco per le prossime sfide a causa dell’assenza dei suo talenti.

Niente ritiro per lui

Sarà un’assenza importante quindi per l’Italia Under 21. Gli azzurrini dovranno affrontare la Francia venerdì 15 novembre ad Empoli, mentre la successiva sfida sarà a La Spezia contro l’Ucraina martedì 19 novembre. Ma gli azzurrini dovranno fare a meno di Koleosho, assente nel prossimo ritiro della selezione.

Il classe 2004 italo-canadese-statunitense è un attaccante dotato di grande rapidità e di una tecnica sopraffina. Il suo talento è immediatamente spiccato nel campionato inglese, diventando ben presto con la maglia del Burnley uno dei migliori dribblatori della Premier League. Con il suo doppio passaporto, Koleosho ha avuto la possibilità di scegliere la Nazionale italiana, vestendo la maglia azzurra sia con l’Under 19 che con l’Under 21. Da lui si aspettano grandi cose e sarà interessante osservare le sue prestazioni per le prossime sfide dell’Under 21.