È sempre rotto, lo vendiamo a gennaio: il nerazzurro è ko | Contratto strappato

Altro infortunio per il nerazzurro, la società non ne può più, a gennaio è pronto a fare le valigie, un nuovo problema fisico decreta il suo addio

Nei piani alti della classifica di A e di Champions League si trovano i nerazzurri dell’Inter e dell’Atalanta. La squadra allenata da Inzaghi è stata fermata sul pari dal Napoli, non riuscendo a superarla in vetta prima della sosta per gli impegni delle Nazionali. La prestazione fornita ha fornito buoni segnali per il mister che si è rammaricato per il risultato ma che guarda con fiducia per il proseguo dell’annata.

I bergamaschi hanno agganciato l’Inter dopo il successo in rimonta contro l’Udinese, grazie al solito Mateo Retegui, sempre più capocannoniere del campionato. Il bomber italo-argentino si sta rivelando un acquisto davvero azzeccato, in grado di integrarsi benissimo nel gioco di Gasperini.

Il suo apporto si sta notando anche in Europa, con entrambe le compagini che non hanno ancora subito goal dopo quattro giornate e hanno bloccato corazzate come il Manchester City e l’Arsenal, dimostrando di sapere reggere il confronto al cospetto di ogni avversario.

Decretare il vincitore dello scudetto non sarà così scontato e si prevede una lotta accesa ed equilibrata sino al termine, a differenza delle ultime due annate, dominate prima dal Napoli e poi dall’Inter, in grado di chiudere la pratica già a inizio primavera.

I nerazzurri lottano ai vertici della classifica

Ad oggi sono diverse le squadre che si inseriscono nella corsa al titolo, con un distacco già importante tra i primi sei posti e le altre posizioni della graduatoria, a testimonianza di un valore tecnico superiore, frutto di una continuità di risultati di grande livello.

Questo sta avvenendo nonostante il ricorso al turnover, sia per gli impegni ravvicinati dettati dal fitto calendario, sia per alcuni infortunati che non sono a disposizione.

Il fisico non regge, può lasciare i nerazzurri già a gennaio

Uno di questi, in casa Atalanta, è Nicolò Zaniolo. La prima rete con la nuova maglia è stata un’illusione di un feeling finalmente trovato con la squadra. Nei minuti finali dell’ultima giornata si è accasciato a terra, toccandosi l’inguine, con lo staff medico che è intervenuto.

L’ex Roma ha provato a rimanere in campo ma non ce l’ha fatta e al suo posto è entrato Juan Cuadrado. Nelle prossime ore effettuerà gli esami per verificare l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero ma la sua fragilità fisica fa pensare a una permanenza breve a Bergamo.