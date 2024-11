Chiamata da Madrid: il nerazzurro ha fatto le valigie | Preso il capitano, allenatore disperato

Inter vs Atalanta - Foto Lapresse - Interdipendenza.net

Da Madrid si è palesato il forte interesse per uno dei baluardi dei nerazzurri, il mister non accetta la sua cessione, ecco i possibili scenari

Al momento della sosta per gli impegni delle Nazionali la classifica di Serie A è quanto mai corta, con ben sei squadre distanziate da soli due punti. Davanti a tutti c’è il Napoli di Antonio Conte che è riuscita a strappare un prezioso punto a San Siro nello scontro diretto contro l’Inter, potendo così conservare la vetta della graduatoria in solitaria. I partenopei non possono, comunque, dormire sogni tranquilli.

La Fiorentina e la Lazio sono reduci da un filotto di risultati positivi e non hanno intenzione di fermarsi. I toscani sono spinti da un Moise Kean tornato ai livelli di inizio carriera, mentre i biancocelesti hanno migliorato la propria fase difensiva, diventando anche cinici sotto porta.

La Juventus è l’unica squadra ancora imbattuta, anche se ha ottenuto più pari del previsto. Thiago Motta sta recuperando alcuni giocatori che erano fermi ai box e può progettare con maggiore serenità le partite che attendono i bianconeri da qui a Natale, con l’obiettivo di diventare campioni d’inverno.

Ai vertici c’è anche l’Atalanta che sembra aver raggiunto una maturazione maggiore dopo la vittoria dell’Europa League e si è fatta subito trovare pronta in questo inizio di stagione, quando di solito Gasperini riusciva a trarre il meglio dalla propria squadra nel girone di ritorno.

Ha raggiunto il record di presenze ma il suo futuro è incerto

I bergamaschi hanno rivoluzionato in parte il proprio organico durante la campagna acquisti estiva, con una sola cessione di lusso, quella di Koopmeiners, che è stata dettata dalla volontà dell’olandese di trasferirsi alla Juventus.

Un compagno di nazionale è Marten De Roon che ha scritto la storia del club nerazzurro nell’ultima partita, vinta contro l’Udinese, diventando il giocatore con maggiori presenze con la maglia della Dea in Serie A, ben 362.

Il leader dei nerazzurri piace al Madrid

Il leader del centrocampo bergamasco è, però, finito nel mirino dell’Atletico Madrid, stando a quanto riferisce SciSports. Diego Simeone, infatti, apprezzerebbe la sua capacità di coniugare la solidità difensiva con la costruzione del gioco e lo vorrebbe in rosa.

Gasperini vuole scongiurare quest’ipotesi e si affida all’attaccamento alla maglia e al progetto che De Roon ha dimostrato in questi anni, con un forte legame instaurato con la piazza.