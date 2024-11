Ecco il “nuovo Maignan”: il portiere gli lascia il posto | Rinnovo impossibile

Ecco il “nuovo Maignan”, il portiere francese è pronto a lasciargli il posto: a questo punto il rinnovo è impossibile

Il campionato di Serie A è fermo per lasciare il posto alle Nazionali. Le stesse che svolgeranno gli ultimi impegni del 2024. Tra Nations League e qualificazione alla prossima edizione della Coppa del Mondo.

Mike Maignan, invece, è impegnato con la sua Francia per sperare di centrare la qualificazione ai quarti di finale della competizione targata Uefa. Israele prima e Italia poi le avversarie dei transalpini guidati dal ct Didier Deschamps.

Squadra che sarà guidata dal suo portiere e condottiero inquadrato in foto. L’estremo difensore avrebbe voluto lasciare temporaneamente Milano con il sorriso, ma il pareggio beffa arrivato a Cagliari ha abbassato un po’ il morale in casa rossonera.

Di lui, in quest’ultimo periodo, si sta parlando di un possibile addio al Milan e non solo. In molti, però, hanno già individuato colui che è pronto a prendere il suo posto. Insomma, un vero e proprio erede pronto a soffiargli il ruolo da titolare da un momento all’altro.

Maignan, il posto da titolare non è così sicuro: ecco chi è il suo erede

Tantissime le sorprese nella lista dei convocati di Deschamps di pochi giorni fa. In primis l’esclusione, ancora una volta, di uno dei giocatori simbolo della Nazionale come Kylian Mbappé. Tra le novità, però, spunta anche il nome di Lucas Chevalier. Quest’ultimo difende i pali del Lille. Tra l’altro proprio l’ex squadra in cui ha militato Maignan prima del trasferimento in Italia.

Proprio il classe 2001 ha preso il posto del portiere rossonero nel team francese tre anni fa, ovvero quando Maignan firmò per il Milan. Adesso i due si ritrovano insieme in Nazionale. Nel corso di una conferenza stampa il 24enne ha espresso tutta la sua gioia e felicità di aver ritrovato l’estremo difensore rossonero in ritiro. I due, infatti, non si vedevano da tre anni. Proprio a Lille quando all’epoca era la sua riserva.

Carramba che sorpresa, i due si ritrovano: “Mi ha fatto molto piacere”

Il portiere del Lille, inoltre, ci ha tenuto a precisare: “Mi ha fatto molto piacere ritrovarlo. Spero che anche per lui sia lo stesso. Rimettere i guanti insieme sarà un po’ emozionante. Siamo qui per lavorare. Per me Mike è sempre stato un esempio da quando avevo 16 anni”.

Insomma, Chevalier ha le idee molto chiare: il suo punto di riferimento e modello come collega è proprio il portiere rossonero. Da lui, afferma, ha potuto imparare molte cose nella squadra francese. “Ci eravamo detti che ci saremmo ritrovati in Nazionale. E’ una bella storia” ha concluso.